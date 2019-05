Acusan a Fiscalía de abogar por agresores de periodista en Pinotepa Nacional

+ Aún no aclaran ni castigan la agresión al periodista Rufino Alejandro Feria Bautista ocurrida el 30 de marzo pasado, pero admiten otra contra el comunicador y le dan mayor celeridad

OAXACA, OAX., mayo 5.- Está visto que los vice fiscales y MP (ahora llamados pomposamente Fiscal en Jefe) en los distritos hacen y deshacen a su arbitrio, tal parece que el Fiscal general no tiene forma vigilarlos o no le importa. Así, sus subordinados usan las oficinas facilitadoras de justicia alternativa, como lo hace Rosario Guadalupe Benítez Vega “Facilitadora de Justicia Alternativa” en Pinotepa Nacional.

Esa persona no ignora que el periodista Rufino Alejandro Feria Bautista demandó a los sujetos que le robaron, golpearon y amenazaron de muerte en medio de conflicto entre taxistas y moto taxistas en esa municipalidad. Lo cual está probado en gráficas y videos, que no dejan duda de esa agresión.

Los encargados de la Fiscalía en Pinotepa recibieron otra demanda, ésta en contra del periodista agredido. Dicha demanda se hizo con los mismos elementos, de robo, amenazas y agresiones que sufrió el reportero y por los cuales hizo primeramente su denuncia ante esa autoridad el 30 de marzo pasado.

Sorprende la celeridad que la autoridad ha dado a la demanda enderezada posteriormente contra el compañero Rufino, cuando la que él interpuso ni siquiera ha sido atendida; le dicen que fue enviada a la mesa especial para delitos cometidos contra la libertad de expresión de la ciudad de Oaxaca, pero casualmente eso ha retrasado su atención.

Está claro que los funcionarios de la Fiscalía apoyan a los agresores del comunicador, en tanto el encargado de la Unidad Especializada para Delitos Contra la Libertad de Expresión le sugiere negociar para que le paguen sus pertenencias que le robaron. Cuando el reportero lo que pide es justicia no dinero. Es una aberración que desde las oficinas de la Fiscalía General se pretenda torcer la ley, la que ellos deberían garantizar

La Asociación de Periodistas de Oaxaca ha buscado entrevistarse con el Fiscal Rubén Vasconcelos, sin embargo, se ha negado a recibirnos. También se ha solicitado la atención a la Mesa Directiva y a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Oaxaca sin respuesta alguna, César Morales Niño y Elisa Zepeda Lagunas, respectivamente.

Cada vez es más claro que las autoridades no sólo no atienden los casos de agresiones a periodistas, sino hasta se ponen en su contra y a favor de los agresores, como hemos constatado en diversos casos. Lo que el día de mañana 4 de mayo habremos de detallar en la presentación del Diagnóstico del Periodismo y la Libertad de Expresión en Oaxaca, en la sede de la APO.

Exigimos justicia para el compañero reportero Rufino Feria, quien no acepta conciliación para que le “paguen” daños, sino exige justicia, que sus agresores sean castigados de acuerdo a la ley y con la mayor celeridad pues las pruebas con que cuenta son contundentes.

En este día Internacional de la Libertad de Prensa, es claro que no se trata de una jornada de festejos ni de recibir felicitaciones, sino de exigir que las autoridades se pongan a trabajar, que cumplan con su labor. En caso contrario, no está obligados a permanecer en esos cargos donde evidentemente no son de utilidad.