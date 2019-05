Arzobispo pide perdón por hechos denigrantes y vergonzosos en la Iglesia católica

+ Admite monseñor Pedro Vásquez Villalobos que estos hechos alejan a los jóvenes de la vocación del sacerdocio + Revela que en Oaxaca se necesitan más de 100 sacerdotes y un Seminario “más habitado”

OAXACA, OAX., mayo 5.- En la feria del Seminario, el Arzobispo Pedro Vásquez Villalobos, pidió perdón por tantas cosas escandalosas, tristes, desagradables, vergonzosas, que reconoció han alejado a los jóvenes a convertirse en sacerdotes.

Dijo: pedimos un perdón por haber dañado a la comunidad, por haber dañado a ustedes—refiriéndose a los asistentes a la misa—en su unidad de cristianos y su unidad de fe. Hablaba de ciertos sacerdotes que han cometido hechos denigrantes y han sido señalados de pederastas.

Monseñor Pedro Vásquez, manifestó: queremos ser mejores, dar un testimonio, ser sacerdotes entregados, dedicados única y exclusivamente al ministerio; de los feligreses pidió ayuda con su oración y también con su perdón.

Dijo que en el encuentro con nuestro Señor, donde se forman los futuros sacerdotes, elevan plegarias a Dios por el Seminario para que siga tocando, llamando a los jóvenes que quieran ser sacerdotes.

Añadió estar en el lugar donde se forman los futuros sacerdotes que tienen que ser fieles, a pesar de las persecuciones y tantas otras cosas, tienen que ser valientes, profesar, anunciar con valentía la palabra de Dios. Aquí es donde se forman humana, espiritualmente, intelectualmente y pastoralmente, los hombres que sienten el llamado de Dios a la vocación sacerdotal.

Expresó contar con un gran Seminario, un gran edificio, pero necesitamos—dijo—que este edificio este cada día mas y mas habitado, necesitamos seguir acrecentando nuestra oración, ofreciendo nuestros sacrificios, nuestro trabajo, motivando a los jóvenes, adolescentes, sembrando en ellos esa semillita de la vocación por la vida sacerdotal.

Continuó diciendo: tenemos que comprometernos con nuestro Señor, tenemos que ir a nuestra casa, a las comunidades, seguir orando y al encontrarnos con jovencitos, vamos a tener que sembrar, necesitamos que siembren una invitación, una semillita y decir a los jóvenes ¿nunca has pensado ser sacerdote, no quisieras formarte para la vida sacerdotal, no quisieras entregar tu vida al Señor, en este servicio en la comunidad?

Señaló que se necesita de sembradores, porque es necesario que tengamos mas y mas jóvenes en el Seminario; necesitamos—afirmó—mas de 100 sacerdotes y tener cuando menos 2 en nuestra parroquia

Si trabajamos para que esto se logre, pronto lo tendremos, pero necesito que ustedes promuevan las vocaciones, a lo mejor nuestro testimonio sacerdotal no motivaron mucho a los jóvenes, dijo a quienes lo escuchaban.

Habló el Arzobispo haber sido de niño, acólito y servidor del altar, preguntó ¿no quisiera algún día ocupar mi lugar? Para ello hay que terminar estudios de primaria, secundaría, preparatoria e ingresar al Seminario, a prepararse en el campo de la Filosofía y Teología, irse desprendiendo de su familia, de su pueblo, para entregarse a Dios, ser un gran estudiante, dejarse formar, dejarse guiar y conducir por un formador, luego el obispo impondrá sus manos sobre su cabeza y Dios lo hará sacerdote.

Expresó agradecimientos a quienes procedentes de muchas parroquias, comunidades y de otras diócesis, estuvieron en la gran fiesta de la Feria del Seminario. Los llamó bienhechores.

Agradeció también la presencia de representantes de medios de comunicación que han mencionado la necesidad de aumentar vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa.

Que Dios los cuide—dijo—porque con frecuencia leemos en los medios que mataron a un periodista; pidió que sean portadores de la verdad, solo de la verdad, que no engañen al pueblo, ni transmitan rumores, solo la verdad.