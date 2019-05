Aprueban Senadores la ‘reforma educativa’ y envían a Congresos locales para ser votada

+ La reforma, que modificó los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa, será votada en los congresos locales y necesitará la aprobación en 17 de ellos para que pueda entrar en vigor.

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9.- El pleno del Senado aprobó en lo general y particular la Reforma Educativa impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Con 97 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención se aprobaran las reservas del dictamen de reformas constitucionales en materia educativa, esto luego de que senadores del Partido Acción Nacional (PAN) impulsaron la discusión de diversos artículos.

La reforma será votada en los congresos locales y necesitará la aprobación en 17 de ellos para que pueda entrar en vigor.

Durante la discusión, el Senado Damián Zepeda cuestionó que tanto el Presidente como la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), festejen una reforma que abroga lo anterior y que, apuntó, disminuye la calidad educativa, da puerta a que los sindicatos controlen la asignación de plazas y elimina los mecanismos de evaluación docente.

Previamente, Rubén Rocha, Senador de Morena, destacó que la Reforma Educativa se mejoró al incorporar “cosas importantes”. Y señaló que no han recibido algún “susurro” o recomendación del Presidente para diseñar los cambios a la ley.

Destacó que el objetivo de la reforma es “responderles a los maestros, darles confianza y revelorar su función”.

LA DISCUSIÓN PREVIA

El pleno del Senado de la República arrancó la tarde de este jueves la discusión del dictamen de la Reforma Educativa, luego de que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Educación y Estudios Legislativos aprobaran dicha minuta.

De acuerdo con información publicada por medios nacionales, dichas Comisiones avalaron la Reforma Educativa con el voto del Partido Acción Nacional (PAN) en contra, mientras que las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) coincidieron en que se le irán haciendo ajustes conforme avance.

Fue el panista Julem Rementeria quien se pronunció en contra de la decisión y expresó que sólo se trata de “un capricho del Presidente Andrés Manuel López Obrador para entregarla a los maestros el próximo 15 de mayo.

“La reforma es un regalo para Gordillo”, arremetió el blanquiazul.

Con esta modificación, el tráfico de plazas será uno de las principales temas que se atacarán al abarcar el artículo 16 transitorio de manera que prevalezca la rectoría del Estado sobre la educación.

La noche anterior, el morenista Ricardo Monreal había expresado que percibía “un buen ánimo” en torno a la aprobación de dicha ley por parte del Pleno.

“Hay un buen ánimo, pero no quiero adelantar vísperas. La mayoría calificada se construye en el momento y no quiero tampoco asumir una actitud de triunfalismo, sino decirles que a veces se puede y a veces no. Soy un hombre falible y soy ser humano y a veces construyo mayorías calificadas y a veces no. Somos 59 y requerimos 85 votos. Entonces, mañana veremos, pero yo tengo optimismo que mañana podamos ya decir adelante a los maestros de México”, expresó el Senador.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene mayoría en las tres comisiones. por lo que resulta inminente la aprobación de dicha reforma.

DIPUTADOS APRUEBAN REFORMA EDUCATIVA

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Reforma Educativa que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador. La Cámara Baja devolvió el dictamen al Senado de la República.

Durante los primeros minutos de este jueves, con 389 votos a favor, 60 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados avaló en lo general y lo particular el dictamen que reforma diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 en materia educativa de la Constitución.

Horas antes, los legisladores habían avalado la reforma en lo general con 396 votos a favor, 68 en contra y una abstención.

El dictamen, que había sido devuelto por el Senado el pasado 30 de abril por no alcanzar la mayoría calificada, fue discutido en medio de protestas. En el pleno, legisladores del PAN criticaron la rapidez con la que se pretendía aprobar la Reforma, y acusaron que se trata de un regalo a la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo.

