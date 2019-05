Recuperan cuerpo de niño de 12 años ahogado en San Miguel Tilquiápam

+ En lo que va del año se han registrado seis casos más de personas ahogadas

OAXACA, OAX., mayo 12.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informa que la tarde de este domingo fue recuperado el cuerpo de un menor de 12 años que falleció ahogado en una poza en la comunidad de San Miguel Tilquiápam.

En un comunicado de prensa, la dependencia del Gobierno del Estado informa que la madre del menor Paula P. L. indicó que su menor hijo de 12 años de edad identificado como Policarpo P. L. se encontraba con tres menores nadando en la poza que sirve de retén de agua cuando escuchó los gritos de auxilio de los niños.

Al arribar al lugar se percató que su hijo se encontraba en la parte más profunda de la poza que mide 7 metros de largo y 2 de profundidad por lo que de manera inmediata pidió apoyo a las autoridades municipales, a través de Protección Civil Municipal se activaron los protocolos en este caso.

Sin embargo, a la llegada de los elementos el menor había dejado de existir, por lo que el cuerpo fue recuperado para que las autoridades correspondientes hicieran el levantamiento del cadáver que fue trasladado al panteón municipal para posteriormente ser entregado a sus familiares.

En lo que va del año se han registrado seis casos más de personas ahogadas, por lo que la dependencia exhorta a la población a no ingresar a zonas que no son aptas para actividades recreativas, así como tomar las medidas de prevención necesarias en caso de no saber nadar.