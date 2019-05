Trump amenaza a Irán: si quiere pelear, será su fin

ESTADOS UNIDOS, mayo 19.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán en un tuit publicado este domingo, aumentando la preocupación por un posible conflicto entre ambos países en un momento en que sigue escalando la tensión entre Washington y Teherán.

«Si Irán quiere pelear, ese será el fin oficial de Irán. Nunca vuelvan a amenazar a Estados Unidos otra vez», afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2019