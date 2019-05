“Estoy decepcionado de México”: Trump

+ Donald Trump se dijo “desilusionado” de México ya que no está deteniendo la migración ilegal de sudamericanos a EU.

CIUDAD DE MÉXICO, Oaxaca, mayo 21.- Esto, a través de su cuenta de Twitter, donde también aprovechó para culpar a los demócratas de leyes “rotas” que permiten ser flexibles con la migración ilegal.

I am very disappointed that Mexico is doing virtually nothing to stop illegal immigrants from coming to our Southern Border where everyone knows that because of the Democrats, our Immigration Laws are totally flawed & broken…

También expresó que México deja pasar a todos porque tiene el derecho de dirigirse a los Estados Unidos, lo que termina siendo un acto costoso para los contribuyentes.

“México está mal y daré una respuesta a sus acciones”, finalizó Trump.

…Mexico’s attitude is that people from other countries, including Mexico, should have the right to flow into the U.S. & that U.S. taxpayers should be responsible for the tremendous costs associated w/this illegal migration. Mexico is wrong and I will soon be giving a response!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2019