Propone Córdova que credencial del INE sea cédula de indentidad

CIUDAD DE MÉXICO, junio 3.- Al firmar un convenio entre el Instituto Nacional Electoral (INE) con el Colegio de Notarios para que éste pueda acudir al órgano electoral y verificar la identidad de una persona, el consejero presidente del consejo general del INE, Lorenzo Córdova Vianello, propuso que la credencial electoral se convierta en un documento de identificación como cédula de identidad, ya que en la práctica así funciona.

Córdova, planteó que, de generarse cambios legislativos en para este objetivo, la credencia electoral podría tener dos caras: una con fines electorales como la que actualmente expide el INE, y al reverso una cédula de identidad.

Incluso fue más allá, y ofreció que se aproveche la infraestructura que actualmente tiene el INE para que éste mismo órgano se encargue de emitir una credencial de identidad a los menores de edad.

“La discusión sobre crear o no una cédula de identidad, es una discusión que debe partir, me parece, sobre todo en los tiempos de austeridad que caracterizan los actuales, es ¿para qué queremos una cédula de identidad cuando ya tenemos una cédula de identidad?”, indicó.

Es más fácil ajustar las leyes para generar ahorros significativos, certeza sobre mecanismos que ya están construidos y probados que inventar el agua tibia, lo más sencillo es aprovechar lo que ya tenemos y funciona bien, agregó Córdova Vianello.

Sobre los alcances del convenio que firmó este lunes del INE con el Colegio de Notarios en la sede del órgano electoral, el consejero Marco Antonio Baños explicó que en los últimos años se ha incrementado el tema de la suplantación de identidad, lo que se busca prevenir con dicho convenio, el cual permitirá a los notarios consultar al INE para corroborar la identidad de una persona, pero sin poner a disposición de los notarios la base de datos del Instituto Electoral.

Balance de la jornada electoral

Al hablar sobre la jornada electoral de este domingo, el consejero presidente del consejo general del INE sostuvo que los casos de violencia que se presentaron principalmente en Puebla, fueron aislados y no tienen elementos que apunten que eran en contra directa del proceso electoral o de las autoridades electorales, pero recalcó que el tema de seguridad sigue siendo un tema pendiente del Estado mexicano.

Córdova indicó que, sobre el abstencionismo registrado, el INE contribuirá en el estudio de su análisis aunque no es la función primordial del Instituto. En el caso de Puebla, explicó que en tres años se han realizado tres elecciones en esta entidad, lo que pudo contribuir a un desgaste. Además, “probablemente la oferta política que los partidos y candidatos presentaron a la ciudadanía, no resultó atractiva”, pero recalcó que ello no recae en la organización de la elección.

Tomado de la agencia la Jornada: https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/propone-c%C3%B3rdova-que-credencial-del-ine-sea-c%C3%A9dula-de-indentidad/ar-AACkTVo?li=AAggpOd