Exige APO a Fiscalía del Estado esclarecer agresiones a periodistas

+ Demandan a fiscal Rubén Vasconcelos no permitir que en Oaxaca se asesine a comunicadores y no pase nada

OAXACA, OAX., junio 4.- El Consejo Ejecutivo de la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO) se reunió con el Fiscal General de Justicia del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, para conocer los avances en los casos de periodistas agredidos.

La reunión tuvo lugar este lunes en el edificio de La Experimental, cuya cita fue informada a la Asamblea ordinaria de socios de la APO el fin de semana, y ante el aumento de las agresiones a los periodistas de Oaxaca.

En su intervención, la periodista Maricruz Martínez, una de las integrantes de la tripartita directiva, pidió al fiscal no enviar el mensaje de impunidad a los crímenes contra el gremio, “no permitan que se piense que en Oaxaca agredir o asesinar a un periodista es fácil, que no pasa nada y no habrá justicia”

Por su parte Juan Manuel Vignon, otro de los directivos, puntualizó que dicha reunión es de colaboración mutua, de constante acercamiento de la Asociación con la Fiscalía. Agradeció la apertura del titular de la dependencia para poder colaborar en tan delicada misión.

Antonio Gutiérrez Sumano, también dirigente de la APO, dijo que hay mucho que hacer para la buena coordinación de la Fiscalía con la Asociación; estamos dispuestos, dijo, a la colaboración estrecha con esta autoridad para el bien del gremio.

Los directivos se hicieron acompañar a la reunión, con uno de los asesores jurídicos de la APO, el abogado Elías Martínez Pérez, quien en su momento informó a detalle sobre el caso del periodista de Pinotepa Nacional, Rufino Feria Bautista, cuya denuncia de su agresión lleva dos meses sin ser atendida por el MP de Pinotepa.

Solicitó agilizar las investigaciones y procurar la efectiva justicia en el caso. Explicó que, como asesor de la Asociación, está al pendiente de dicho caso del reportero de la Costa. También estuvo con los dirigentes Alejandro López Castellanos, de la Comisión de Prensa y Propaganda de la APO.

Durante la reunión, el titular de la dependencia encargada de la procuración de justicia en la entidad, Vasconcelos Méndez, manifestó que es muy importante este tipo de acercamientos, para mostrar que cada una de las investigaciones tienen un avance importante. En este sentido, dijo que hay total apertura de la dependencia para atender e investigar las agresiones, atentados o asesinatos contra periodistas.

Acompañado de su equipo de trabajo, incluyendo al vice fiscal de la región de la Costa, Alejandro Peña Díaz, se comprometió a vigilar de cerca los avances de la carpeta de investigación sobre la agresión del comunicador Rufino Feria, también dijo, que en los otros casos de agresiones, desapariciones y homicidios, como el de la joven fotoperiodista, María del Sol Cruz Jarquín, la Fiscalía trabaja arduamente para tener resultados.