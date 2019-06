No usar ‘Píldora del día siguiente’ más de 2 veces al año, advierte IMSS

+ Consumirla en exceso podría derivar en complicaciones como: hemorragias en el ciclo menstrual, anemia, cefalea, fatiga, trombosis, alerta

CIUDAD DE MÉXICO, junio 13.- Un anticonceptivo es cualquier método, medicamento o dispositivo que se usa para prevenir el embarazo y hasta enfermedades de trasmisión sexual. Las mujeres pueden elegir entre muchos tipos diferentes. El tipo de anticonceptivo se elige dependiendo de la salud, la necesidad y el deseo de tener hijos ahora o en el futuro de la mujer o la pareja.

De acuerdo con la doctora Eréndira Medina Perez, coordinadora auxiliar de Atención Medica de Primer Nivel del IMSS, las mujeres tienen múltiples opciones a elegir, píldora anticonceptiva, minipíldoras, parche, inyección, anillo intravaginal, inyección, condones, diafragmas, esponja o capuchón cervical, y sólo en emergencia la píldora del día siguiente.

Los métodos hormonales tienen una mezcla de estrógeno y progesterona, los cuales, impedirán el proceso de ovulación, al no haber óvulo, no se produce el embarazo, esta debe tomarse todos los días a la misma hora. A diferencia de la pastilla de emergencia la cual contiene lovonorgestrel en una dosis única, la recomendación es tomarla dentro de las primeras 72 horas posteriores a una relación sexual sin protección y no debe usarse más de dos veces al año, ya que, al consumirla en exceso, podrías presentar complicaciones en tu salud como; hemorragias en el ciclo menstrual, anemia, cefalea, fatiga, trombosis.

Debe tenerse en cuenta que alterar los niveles de hormonas frecuentemente es peligroso para el cuerpo, el ciclo menstrual y otros procesos importantes. Además de las alteraciones ya mencionadas, debe saberse que la pastilla de emergencia puede fallar, incluso si se utiliza correctamente, y no ofrece protección contra las infecciones de transmisión sexual, indicó Medina Perez.

Por ello, la Coordinadora Auxiliar de Atención Medica de Primer Nivel del IMSS recomienda consultar con su médico el método anticonceptivo a usar, de igual forma exhorta a las y los jóvenes informarse sobre cada uno de los métodos, para así poder elegir el indicado.