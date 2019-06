Blooders, una app que facilita la donación de sangre

+ Más de 21 mil personas han resultado beneficiados con esta aplicación creada por dos mexicanos.

CIUDAD DE MÉXICO, junio 14.- Contactar a un donador de sangre no es tan fácil en México; sólo el 3.8 por ciento dona sangre de manera altruista, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta fue la razón por la que dos hermanos emprendedores originarios de Monterrey, César y Javier Esquivel Téllez, crearon Blooders, una app que facilita el proceso de donación de sangre y ha beneficiado a más de 21 mil personas. Además, se encuentra entre una de las 14 organizaciones más innovadoras en el tema de salud en México.

“Conocí a Carlos Figueroa, me contó el proceso que vivió con su esposa, quien constantemente necesitaba transfusiones de sangre y no sabía qué hacer, para él era muy complicado y me contaba que ya toda su familia había donado; su esposa tenía cáncer y necesitaba sangre constantemente… lamentablemente falleció”, recordó César.

Con esta app, tras registrarte por correo o Facebook, puedes buscar a personas que necesitan donantes o hospitales que están conectados con Blooders para programar tu cita e ir a donar. Después, recibirás recordatorios cuatro horas y una hora antes de la donación.

“Cuando abres la aplicación te aparecen campañas de gente cercana que necesita sangre u hospitales cercanos que necesitan sangre; tú escoges a quien quieras, agendas cita, te mandamos recordatorios para que no olvides donar”, explicó Javier.

Durante su trayectoria, César Esquivel Téllez ha sido reconocido como el Innovador Social del año por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ellos. Además, recientemente Blooders ganó la primera edición de los Creator Awards México, una iniciativa de We Work que busca apoyar a las empresas de impacto social.

En total son 25 hospitales los registrados en esta plataforma digital, 10 están ubicados en Monterrey y el resto en Ciudad de México, Guadalajara, Cancún, Baja California Sur y Puebla.

Por otra parte, en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, el secretario de Salud en el estado, Manuel de la O. Cavazos, anunció que el 40 por ciento de la sangre que se dona en Nuevo León es de manera altruista, lo que coloca a Nuevo León como la segunda entidad en la república con más donaciones de este tipo. Además, reconoció la labor de quienes trabajan en este tema, entre ellos a Fundación Multimedios.

Otros datos sobre la donación de sangre:

+ Si una persona dona sangre regularmente a partir de los 18 años, puede salvar más de 500 vidas.

+ Una de cada 4 personas necesitará sangre en algún momento de su vida.

+ Cada 2 o 3 segundos alguien requiere sangre en el mundo.

+ Sólo el 3.8% de la población mexicana dona sangre de manera altruista

Tomado de la agencia Milenio: https://www.milenio.com/negocios/una-app-para-salvar-vidas