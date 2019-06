Tercer lunes del Cerro y malas finanzas

CRÓNICAS DE LA ÍNSULA

Realizar el tercer lunes del Cerro con su Guelaguetza en el Auditorio del mismo nombre, por supuesto que no le caería mal a Oaxaca, sobre todo a la región de los Valles Centrales. Toda vez que esta fiesta es la única que hace llegar recursos económicos a la entidad, pues no hay obras públicas de gran magnitud que pudiera mover la economía, siendo Oaxaca dependiente de las inversiones gubernamentales, ante su carencia de industria y de hombres de empresa.

El 97 por ciento de los recursos que se mueven en Oaxaca vienen de la federación, y si esos recursos no se ven y menos se mueven estamos en lo que sufrimos hoy en día, una cuasi parálisis de la economía estatal. Lo anterior se ha agudizado desde principios del mes de abril, a decir de dueños de negocios. La situación es verdaderamente grave ya en nuestra entidad, y lo será más si el país vecino del norte nos asesta sus aranceles. Viviremos, sin exageraciones, épocas de miedo. Ojalá y no.

La medida inteligente del segundo gobierno muratista, más infausto que el primero, apunta a suplir las inversiones que debe hacer con los dineros que nos manda la federación; en vez de invertir eso que es del pueblo y que atesoran de manera patrimonialista, cual si fuera recurso familiar, quieren mover la economía con recursos del sector terciario, del turismo. Para ello, muy seguramente después de instaurado el tercer lunes vendrá el cuarto lunes y así tendríamos todo un mes de Guelaguetza.

Desde esa perspectiva incluso todo un año de Guelaguetza sería pingüe negocio, más si es verdad lo que circula en las benditas redes sociales, que las empresas negociadoras de la Guelaguetza están vinculadas a la familia en el poder. En términos populares se diría que se llevan los miles de millones, los millones, los pesos y hasta los centavos.

Son tres meses que la iniciativa privada de Oaxaca que aún pequeña es la que da mayores empleos, incluso más que los gobiernos y el haragán magisterio, resiente esta crisis brutal, y para colmo, el ex tesorero del INFONAVIT, el de las pérdidas multimillonarias en esa paraestatal, hoy secretario de Finanzas de Oaxaca, Vicente Mendoza Téllez-Girón, se tarda más de un año en pagar a los proveedores oaxaqueños. Al preguntar por qué tanto retraso, una rolliza burócrata espetó: “usted apenas lleva seis meses, hay quienes desde enero de 2018 metieron sus facturas y no se ve para cuándo se les pague”.

La Guelaguetza es ahora la gallina de los huevos de oro, no sólo para dar vida económica a Oaxaca sino también para expoliar más a esta entidad convertida toda en negocio familiar. Pero ni siquiera hay eficiencia en el tratamiento de la fiesta, pues algún desmemoriado o desmemoriada acaba de decretar que dos de las delegaciones más emblemáticas, Juchitán y Tehuantepec, no asistan a los Lunes del Cerros. Se prevén un par de plantones frente a palacio de gobierno como otras veces, escándalo y declaraciones para de nuevo incluirlas en la festividad. Qué necesidad, si la restaurantera siguiera en los suyo y no como secretaria de Cultura otro gallo nos cantaría.

Notas al margen. En el 41 aniversario de Asociación de Periodistas de Oaxaca, A. C. (APO) y primero de la Plazuela de la Libertad de Expresión “Ricardo Flores Magón”, se realizó un emotivo acto frente al busto de Ricardo Flores Magón, una ofrenda floral y una guardia de honor. Francisco Zúñiga, presidente de la Asociación de Periodistas de Nuevo León, invitado especial a la celebración, adelantó un proyecto conjunto: hermanar a todas las asociaciones del país para avanzar en la defensa de los periodistas, bajo el lema de que la unión hace la fuerza.

