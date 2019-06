Bachillerato Abierto CECAD-UABJO, opción educativa para jóvenes y adultos

+ Con clases solo los fines de semana, los y las estudiantes pueden concluir en año y medio + “La mayoría que ingresa al Bachillerato Abierto es porque tiene el deseo de estudiar”, afirma estudiante

OAXACA, OAX., junio 17.- Durante junio y hasta el 5 de julio, el Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (CECAD-UABJO) tendrá inscripciones al Bachillerato Abierto. Para conocer más de esta opción educativa, entrevistamos a Sergio, quien egresará este semestre.

Sergio, ¿cómo te enteras del Bachillerato Abierto y por qué decides ingresar?

–Fue un compañero del trabajo quien vio la convocatoria y me la compartió, yo ya había intentado estudiar el bachillerato, pero no me acomodé por los tiempos, cuando vi que el Bachillerato Abierto del CECAD era solo los fines de semana me pareció más viable cursarlo. Ingresé porque mi meta es tener la licenciatura, entonces, el primer paso es el bachillerato y este me pareció buena oportunidad.

Ya habías estudiado otro bachillerato ¿Por qué no seguiste en él o que ventajas encuentras entre el Bachillerato Abierto del CECAD – UABJO y otros?

–Yo ingresé a un bachillerato que era abierto, pero solo te daban un libro y tú estudiabas, presentabas examen y si lo pasabas pues aprobabas tu materia, pero no era lo que yo quería; aquí sí tienes la posibilidad de ver al maestro, que te explique, resuelva tus dudas, te retroalimenta.

¿Qué opinas del plan de estudios y de los asesores?

–Para mí es bueno, todos los maestros saben de su materia. Además me parece dinámico porque hay trabajos en equipo, exposiciones, tareas… como que te llevan para que entiendas mejor los temas de cada materia.

El plan de estudios también integra paraescolares ¿Cómo te han enriquecido?

–Yo he llevado kung-fu, baile y teatro. Estás materias ayudan a que convivas con las personas, a crear mayor unidad y alianza en el grupo. Además las actividades físicas y culturales siempre son un beneficio para todos.

¿Cómo es estudiar en grupos con personas de diferentes edades?

–La convivencia es igual, ya sean jóvenes o adultos, se mantiene el respeto. A veces se cree que los jóvenes no tienen esa madurez para enfocarse, para saber lo que quieren, pero yo pienso que la mayoría que ingresa al CECAD es porque quiere terminar sus estudios, yo creo que le ponen más empeño.

Ahora que estás por egresar ¿Estudiarás la licenciatura o cuáles son tus planes?

–Sí, quiero estudiar la licenciatura. Esa ha sido la meta desde que ingresé al Bachillerato. Por lo mismo de mi trabajo no puedo tomar una carrera escolarizada, por lo que esperaré la convocatoria de las carreras en línea que también oferta el CECAD y en esa modalidad haré la licenciatura.

Sobre el Bachillerato Abierto

El Bachillerato Abierto es una opción semiescolarizada para concluir la educación media superior en solo año y medio que oferta la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) a través del CECAD.

Para inscribirse, las personas interesadas deben hacer un registro electrónico en el sitio web del CECAD (www.cecad-uabjo.mx), realizar pago por concepto de curso propedéutico (detalles en sitio web) y entregar la documentación solicitada en las oficinas ubicadas en Priv. de Emilio Carranza Nº. 105, col. Reforma.