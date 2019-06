Protesta Colegio Médico vs inseguridad en Oaxaca; exige atención del gobierno

+ Anuncian movilizaciones y solicitud de apoyo a la Organización Mundial de la Salud y Médicos sin Fronteras para hacerse escuchar y castigar crímenes

OAXACA, OAX, junio 20.- Habrá movilizaciones, marchas, y vamos a tratar de internacionalizar y buscar otros medios como la OMS y Médicos sin Fronteras, para dar a conocer la situación que se vive en Oaxaca, sobre los acontecimientos últimos, donde varios médicos han sido asesinados, dijo el Doctor Fortunato Antonio Flores Corzo, Presidente del Colegio Médico de Oaxaca, Doctor Aurelio Valdivieso, AC.

El Colegio Médico, pide—dijo en entrevista con el reportero—la seguridad del gremio médico, que nos traten como ciudadanos y haya protección de parte del Estado.

Respecto a los últimos médicos asesinados, señaló que hay hermetismo de sus familiares, no quieren que se mencionen, desconozco los motivos y no podemos invadir ese terreno, no nos corresponde, manifestó el entrevistado.

Dijo el Doctor Flores Corzo que el Colegio Médico generalmente se inclina por la academia, es cien por ciento académico, desafortunadamente tiene que tomar esta actitud, ante los acontecimientos ocurridos.

Subrayó que los doctores son los únicos que ofrecen servicio social, siendo las mujeres las que están mas en peligro que los varones, al ser enviadas a lugares alejados, donde sufren violaciones y acoso sexual.

Directivos del Colegio Médico, en reunión con comunicadores en un auditorio de la escuela de Medicina y Cirugía de la UABJO, expresaron su solidaridad con la pena que embarga a familiares de los médicos desaparecidos.

Dijeron protestar en forma enérgica ante autoridades estatales, por el creciente clima de inseguridad y la afectación al gremio médico en la entidad .

Exigen a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y al poder Ejecutivo, una pronta y eficiente investigación para la captura y aplicación de la Ley al o a los responsables de los últimos crímenes, además de aplicar los protocolos de seguridad que permitan al personal de salud, otorgar la atención médica a la sociedad oaxaqueña.

Informó el Presidente del Colegio Médico de Oaxaca, haber solicitado una reunión con el Gobernador del Estado y el Fiscal, a lo que se preguntó que esperaban de ese encuentro y surgió la respuesta:

Esperamos muchas cosas, principalmente que haya una comunicación que no tenemos, además de una relación estrecha que realmente active sus protocolos de seguridad para saber que están haciendo, en el caso de los últimos asesinatos de galenos.

¿De no haber acuerdos positivos, que medidas tomarían?

Movilizaciones, respondió Flores Corzo, además de mencionar: vamos a tratar de internacionalizar este asunto, y buscar otros medios como la OMS y Médicos sin Fronteras, para dar a conocer lo que se vive en Oaxaca.

¿La Guardia Nacional, proyecto del Presidente AMLO, frenará la delincuencia a nivel nacional?

Respondió: desconozco la función de la Guardia Nacional, se por la Prensa que están en la frontera con Guatemala para impedir el paso de migrantes, no los he visto en Oaxaca y vamos a exigir la presencia de los elementos que la integran, porque podrían frenar la delincuencia.

Comentó como parte final de la entrevista, que son 200 médicos y 26 Asociaciones Médicas, quienes integran el Colegio Médico, cuyo número tiende a aumentar, a raíz de nuestro trabajo y esfuerzo.

Vamos a crear confianza para que mas médicos se afilien con nosotros, afirmó el Doctor Fortunato.