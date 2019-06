Se duele la Iglesia católica por los asesinatos que ocurren en Oaxaca

+ En momentos de violencia e inseguridad, el arzobispo Pedro Vásquez Villalobos pide “voltear los ojos a Dios”

OAXACA, OAX., junio 21.- Al celebrar el cuerpo y la sangre del Señor, hay muchos hermanos a los que no interesa la vida del otro, con facilidad levantan la mano para quitarle la vida, el Señor quiere que cuidemos la vida del otro, la vida de nuestros hermanos, dijo el Arzobispo en la celebración del Jueves de Corpus.

En el templo de Catedral, antecedió a una misa nocturna, una procesión que encabezó el Arzobispo Pedro Vásquez Villalobos, que debió efectuarse en el atrio y lo impidió la lluvia.

Se pidió voltear los ojos hacia Dios, sobre todo ahora que se viven momentos de violencia e inseguridad en el país.

En la homilía, manifestó el Arzobispo que nuestro Señor nos da vida, quiere que cuidemos nuestra vida humana, nuestra vida espiritual, no solo quiere que cuidemos nuestra vida personal, sino que cuidemos la vida del otro, la vida de nuestros hermanos.

Conmovido, expresó que en nuestra ciudad, en nuestros pueblos, en diferentes regiones de Oaxaca, están levantando la mano impunemente, se está quitando la vida del hermano, se sigue marcando la frente de un hombre, de otro y de otro, con la marca de Caín.

Asesinatos y asesinatos, muertes y muertes, a veces por nada, en ocasiones porque no me dejaste pasar, porque atravesaste tantito tu vehículo, me bajo del mío y te disparo, te quito la vida.

A veces por quitarte la cartera, por quitarte el celular o cualquier cosa, surgen los disparos con armas de fuego, es doloroso lo que pasa, lamentó el jefe de la iglesia católica en Oaxaca.

Mas tranquilo, se dirigió a los feligreses a quienes dijo: nunca vayan a levantar la mano contra su hermano, no se manche sus manos con sangre, es un llamado que hago a tantos hermanos nuestros que han ido endureciendo su corazón.

Ya no tienen un corazón de carne, sino un corazón de piedra, ya no les interesa ese hermano; el Arzobispo en un mensaje conmovedor, pidió al Señor que toque el corazón de quienes llamó mis hermanos, que se ha endurecido.

Enséñalos—dijo—a respetar al hermano, enséñalos a respetar la vida del otro, enséñalos a convivir en paz y a ser felices unos y otros, sintiéndonos unidos al Señor.

También manifestó: nunca vaya a manchar sus manos, consérvelas limpias, no se vaya a esconder, no vaya a huir, tiene que caminar por calles de nuestra ciudad, sabiendo que va a regresar a su casa y que va a regresar con bien.

Que Dios nos cuide y nos proteja, Cristo es nuestra vida, deseó el Arzobispo que estemos llenos de la vida de Cristo, porque todos fuimos marcados con el signo de cristianos y hay que vivir como tal, como cristianos.

En otro emotivo mensaje, llamó a no dejar de celebrar la eucaristía, en especial la eucaristía dominical, que no debe ser cambiada por ninguna otra cosa.

Pidió a la feligresía escuchar la palabra de Dios, alimentarse con el cuerpo y sangre del Señor, dijo: llénate de la vida de Dios para que durante la semana puedas responder a Dios generosamente, con alegría, con gozo, pensando siempre en hacer el bien.

Finalizó expresando: que Dios le bendiga, le cuide, le proteja, bendiga a nuestras familias y Jesucristo en la eucaristía, sea alimento de todos nosotros, para que nuestras familias tengan la vida de Dios.