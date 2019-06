Entrega ex diputado Martínez Neri obras en Itundujia y Cabecera Nueva

+ Los recursos fueron gestionados cuando fue Legislador federal; recibe el reconocimiento y agradecimiento de las comunidades

SANTA CRUZ ITUNDUJIA, Oaxaca, junio 23.- Construidas con recursos que gestionó cuando fue diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el ex legislador Francisco Martínez Neri inauguró diversas obras en este municipio y el vecino de San Andrés Cabecera Nueva, en los límites de las regiones Mixteca y Sierra Sur de la entidad.

Aquí fue recibido el viernes 21 de junio de 2019 por los presidentes municipales Miguel Ángel Trujillo Aguilar, de Santa Cruz Itundujia, y Gerardo García Lucero, de San Andrés Cabecera Nueva, así como por el profesor David Cruz Castro, jefe del Sector 07; la profesora Lucia Santiago Vásquez, encargada de la Supervisión de la Zona Escolar de Escuelas Telesecundarias 031, y el profesor Teófilo García Cruz, secretario general de la D-II-159.

En Cabecera Nueva, el ex representante popular federal, acompañado de sus anfitriones, entregó un salón de usos múltiples construido en instalaciones de la Supervisión Escolar 031, que beneficiará a estudiantes y docentes de 19 escuelas Telesecundarias distribuidas en cuatro municipios circunvecinos.

El también ex diputado estatal, ex funcionario del Gobierno del Estado y ex rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), sostuvo que sí es posible realizar obras como éstas, trabajando en equipo y con diálogo directo entre todos los sectores de la sociedad, porque es necesario escuchar sus necesidades para hacerlas posibles.

Asimismo, pidió a las y los trabajadores de la educación de esta zona de la entidad oaxaqueña “trabajar y dar su mejor esfuerzo para enseñar buenos valores a la comunidad estudiantil, ya que son los responsables de formar profesionalmente a las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos”.

Luego, en las agencias de Buenavista de Juárez e Hidalgo, pertenecientes a Itundujia, el ex diputado federal Martínez Neri inauguró otras dos obras.

Ahí, el edil Trujillo Aguilar reconoció el trabajo realizado por el Mtro. Francisco Martínez Neri como Legislador y que ahora como ciudadano no ha dejado de realizar en beneficio de nuestra región y de Oaxaca.

“Hoy es un día importante para nuestros municipios porque las obras entregadas son en favor de la educación. Por todo ello, agradecemos su apoyo”, le dijo y agregó que “las autoridades municipales hemos trabajado unidos y la coordinación y organización han sido fundamentales para traer beneficios a nuestras comunidades”.

El Munícipe de Itundujia agradeció también la presencia de las y los integrantes de su cabildo que en todo momento lo han respaldado, así como del personal agrupado en el magisterio estatal.

En su oportunidad, el secretario general de la D-II-159, profesor García Cruz, también agradeció el apoyo y la presencia del Mtro. Martínez Neri para hacer realidad las obras entregadas.

Felicitó al ex Legislador federal por ser “impulsor de la educación al servicio del pueblo” y lo invitó a “seguir caminando por todo Oaxaca, ya que las necesidades son muchas y los apoyos no llegan”.