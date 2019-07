Esto ganan los policías federales, ahora en la Guardia Nacional

+ Porque para algunos puede ser un buen salario, pero otros consideran que no es suficiente

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4.- Un grupo de policías federales protestó este miércoles por su incorporación a la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo de seguridad creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué está pasando entre la Policía Federal y el gobierno de AMLO?

Los uniformados consideran que se les quitarán derechos y algunas prestaciones al incorporarse al nuevo organismo, pero, ¿actualmente cuánto ganan los policías federales en promedio? Depende de su jerarquía y nivel y el tabulador de sueldos y salarios de los policías va de los 16 mil 989 pesos a los 104 mil 457 pesos al mes netos.

A continuación conocerás sus salarios mensuales libres de impuestos, de acuerdo con la información de la Secretaría de Gobernación al primer trimestre de 2019, y consultada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Inai).

COMISARIOS

En el primer trimestre de 2019, el entonces comisionado general, Arturo Jiménez Martínez, tuvo un ingreso mensual neto de 104 mil 457 pesos, la misma cifra que el comisionado actual, el general Luis González Bucio, quien asumió el poder de la Policía Federal el 29 de mayo tras la incorporación de esta institución a la Guardia Nacional.

En tanto, los comisarios generales ganan 97 mil 11 pesos al mes en promedio, mientras que los comisarios jefes ingresan un promedio de 82 mil 237 pesos mensuales libres al mes. Un comisario, de acuerdo con datos de la Segob, percibe 70 mil 343 pesos netos mensuales promedio.

INSPECTORES

En la escala jerárquica de inspectores, los inspectores generales tienen sueldos que van de los 23 mil 790 pesos a los 96 mil 368 pesos mensuales. El promedio que ofrece la base de datos de Gobernación es de 59 mil 945 pesos al mes para un inspector general.

Los inspectores jefes tienen un salario promedio de 50 mil 8 pesos, mientras que los inspectores de la Policía Federal tienen un ingreso de 41 mil 7 pesos, pero si son subinspectores el nivel salarial promediado es de 27 mil 484 pesos.

OFICIAL DE POLICÍA

Un oficial de policía, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, tiene un ingreso que oscila entre los 16 mil 989 pesos para un nivel 21, y asciende a los 100 mil 789 pesos, para el oficial de policía federal nivel 1, el más alto de la escala.

Los oficiales de policía ganan en promedio 22 mil 464 pesos.

SUBOFICIAL DE POLICÍA

En este caso los salarios van de los 17 mil 188 pesos al mes, en el escalafón más bajo que es el nivel 21, a los 100 mil 989 pesos al mes libres de impuestos que corresponde al primer nivel, donde solo una persona tiene este salario.

El promedio de ingreso de un suboficial de la policía federal es de 20 mil 355 pesos mensuales netos.

Ahora sabrás los ingresos de los policías federales de la escala básica:

POLICÍA PRIMERO

El policía primero de más alto rango percibe 97 mil 938 pesos netos, y solo hay una plaza. El más bajo recibe 17 mil 372 pesos mensuales. El promedio de ingresos para un policía primero es de 21 mil 307 pesos al mes.

POLICÍA SEGUNDO

Un escalón abajo, el policía segundo, tiene como máximo ingreso 57 mil 907 pesos mensuales, y el más bajo alcanza los 17 mil 699 pesos al mes, según los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia.

El promedio del ingreso de un policía segundo es de 20 mil 958 pesos mensuales libres.

POLICÍA TERCERO

El policía de esta jerarquía mejor pagado alcanza una cifra de 86 mil 945 pesos, mientras que el más bajo es de 17 mil 699 pesos.

El promedio de ingresos para el policía tercero es de 19 mil 825 pesos por mes.

POLICÍA

La escala más baja pertenece al policía. Y aunque es la menor jerarquía, no necesariamente tiene el menor ingreso, pues según la Segob el policía percibe por lo menos 17 mil 843 pesos al mes. Y el que gana más dentro de esta jerarquía tiene un ingreso de 31 mil 272 pesos.

QUÉ PIDEN LOS POLICÍAS INCONFORMES Y QUÉ RESPONDE EL GOBIERNO DE AMLO

Porque el gobierno de AMLO busca que la Policía Federal sea parte de la Guardia Nacional

La Policía Federal ha puesto de nuevo en jaque al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de que este miércoles realizaran un protesta afuera de las instalaciones del Centro de Mando, en Iztapalapa, para quejarse por su incorporación a la Guardia Nacional.

¿Qué es lo que piden los integrantes de la Policía Federal y qué ha dicho el gobierno federal al respecto? Te explicamos.

Policías federales protestan por cambio a Guardia Nacional

LAS PETICIONES

Los manifestantes reclaman que desde el inicio de la administración de AMLO se les han reducido derechos laborales, incluso la principal demanda es el riesgo de desaparición de un bono mensual que reciben en la Policía Federal.

También rechazan que no se les quiera pagar una liquidación por abandonar la incorporación para integrarse a la Guardia Nacional y que no se les respete su antigüedad y jerarquía en la nueva corporación.

Este es el pliego petitorio de los actuales policías federales:

Respeto a la dignidad de todos los que conforman la Policía Federal. Respeto a la antigüedad laboral. Respeto a las prestaciones laborales. Devolución de la operatividad de 9 mil 800 pesos, cada 25 días laborados. No ser evaluados por personal militar que no tiene conocimiento de la función policial. No pertenecer a la Sedena. No vivir en cuarteles militares. Sueldo quincenal de 15 mil pesos libres de impuestos a partir de la segunda quincena de julio de 2019. Desaparición del sueldo base de 2 mil 300 pesos. Ahora debe ser de 15 mil pesos quincenales. Desaparición del polígrafo a partir del 3 de julio del 2019. Horarios establecidos de trabajo conforme a la Ley Federal del Trabajo. Renuncia de todos los mandos a partir de comandantes de compañía, hasta los directores ya que ellos siguen siendo los mismos que están inmiscuidos en corrupción y crimen organizado. Instalar una oficina de derechos humanos para los policías dentro del centro de mando con sede en Iztapalapa. Establecer un sindicato para la Policía Federal-Guardia Nacional. No ser evaluados y pasar en automático a la Guardia Nacional. Recibir uniformes dos veces por año.

Elementos de la Policía Federal llamaron a un paro nacional a partir de este jueves 4 de julio hasta no tener certezas de sus condiciones laborales.

¿QUÉ DIJO EL GOBIERNO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que detrás de las protestas de la Policía Federal “hay mano negra” y señaló que no es una “causa justa” pues no se está despidiendo a nadie y que la incorporación a la Guardia Nacional es voluntaria.

Es mejor informar que dejar que corra el rumor e impere la manipulación: el asunto de la Policía Federal no tiene fundamento aunque respetaremos el sagrado derecho a manifestarse. pic.twitter.com/8a9X2ZXH7C — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 4, 2019

Patricia Rosalinda Trujillo, coordinadora operativa institucional de la Guardia Nacional, dijo este miércoles que atenderán las demandas de los policías federales que se manifiestan en protesta por la incorporación al órgano de seguridad.

Luego de dos mesas de diálogo que mantuvieron con los grupos de inconformes, Trujillo dijo que escucharon las demandas de los elementos de la Policía Federal, entre los que se encuentra que cada uno de ellos pueda elegir integrarse o no a la Guardia, “si es que es su voluntad y vocación”.

En tanto, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública aseguró que no se está pidiendo la renuncia de ningún elemento de la Policía Federal para su posterior integración a la Guardia Nacional.

“No se está pidiendo a nadie su renuncia, lo hemos planteado desde el principio. No vamos a afectar absolutamente a ningún elemento de la Policía Federal”, afirmó.

“Descalifico cualquier petición, provenga de donde provenga, relacionada con la renuncia de elementos”, puntualizó.

Las declaraciones del funcionario se dan después de que elementos de la corporación en diversos estados del país protestan por las condiciones en las que se les pide renunciar a su antigüedad para causar alta en la Guardia Nacional.

Los manifestantes también señalaron que desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador se les han reducido derechos laborales y está en peligro eliminar un bono mensual.

A este pago hizo referencia Durazo, al señalar que es un bono de operatividad otorgado a los elementos de la Policía Federal cuando son enviados a realizar operativos.

“La Guardia Nacional no trabajará por operativos, por ello, no vamos a mover a los elementos de su lugar de adscripción. Por eso, no habrá que pagar viáticos, es decir, el bono de operatividad”, señaló.

Tomado de la agencia 321: https://nacion321.com/seguridad/cuanto-ganan-los-policias-federales-en-mexico-revelamos-sus-salarios