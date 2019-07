Fiscalía reacciona a 3 días de retención de 16 personas en Ocotepec, tras exhibición de arsenal

Tras exhibición de detenidos en San Dionisio Ocotepec, Fiscalía dice que ya investiga los hechos * Pasaron 3 días, el reclamo de familiares y presentación de arsenal para que reaccionaraCENTRO/REDACCIÓN Tres días después de que 16 personas fueran retenidas en San Dionisio Ocotepec y luego de que la autoridad de esa población presentara a las mismas con armas de grueso calibre, la Fiscalía Generaadel Estado de Oaxaca (FGEO) dijo anoche que ya investiga los hechos. Antes de que está mañana fueran presentados los 15 detenidos con rifles de asalto, decenas de cartuchos, equipo de visión nocturna y un dron, la familia de algunos de ellos habían señalado que la Fiscalía no pudo ni entrar a la comunidad, por lo que pedían a los tres niveles de gobierno su intervención para rescatarlos. Hasta anoche, la Fiscalía señaló que se trata de 16 personas, 1 mujer y 15 hombres, quienes fueron retenidas, el pasado 7 de julio, por lo que inició las investigaciones La oficina encargada de procurar justicia señaló en un comunicado que la privación de la libertad se produjo en el momento en que se encontraban dentro de un predio con una edificación que se construyó invadiendo terrenos de San Dionisio Ocotepec, de acuerdo con declaración de pobladores de esta comunidad.El conflicto se originó por el conflicto sobre la posesión de un terreno entre algunas autoridades de San Dionisio Ocotepec y un particular, a quien le exigen se presente y se comprometa a no volver a invadir su territorio. La Institución dijo que ha estado en continua comunicación con los pobladores y con diversas instituciones del Gobierno del Estado, así como con instancias federales, a quienes dio vista de los acontecimientos para que intervengan en el ámbito de sus respectivas competencias. Por ello, del caso también ya conocen la Fiscalía General de la República y la Secretaría General de Gobierno para que intervengan conforme a sus atribuciones.

