Sentencian a Joaquín “El Chapo” Guzmán a cadena perpetua más 30 años

NUEVA YORK, Estados Unidos, julio 17.- El narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán fue sentenciado este miércoles a cadena perpetua más 30 años de prisión en una corte federal de Nueva York, Estados Unidos.

El tribunal también ordenó al Chapo pagar 12.600 millones de dólares en multa.

Guzmán, de 62 años, fue declarado culpable en febrero de los 10 cargos que enfrentaba, incluyendo la participación en una empresa criminal continua y cargos de tráfico de drogas, entre otros. Los fiscales lo han calificado como el “líder despiadado y sediento de sangre” del cártel de Sinaloa.

Los testigos durante el juicio declararon que Guzmán ordenó y, a veces, participó en la tortura y el asesinato de los enemigos percibidos del cártel.

La abogada Mariel Colón, que ha visitado a Guzmán regularmente en prisión antes, durante y después de su juicio, dice que ella es optimista sobre sus posibilidades de apelación.

Pero si la apelación no tiene éxito, “entonces esta será la última vez que el público verá El Chapo”, dijo Colón a CNN. “También podría ser la última vez que El Chapo pueda ver a su esposa”.

No hubo justicia, dice El Chapo

Antes de ser sentenciado, El Chapo Guzmán habló ante el tribunal para decir que el juicio fue injusto.

“No hubo justicia aquí”, dijo a la sala del tribunal en español, lo cual fue reiterado a través de un intérprete en inglés.

El Chapo habló sobre el jurado anónimo que habló con Vice Media sobre una supuesta mala conducta del jurado.

“No quiso traer de vuelta al jurado”, dijo. “Usted alega que la acción del jurado no fue importante porque hubo muchas pruebas en mi contra”.

“¿Por qué fuimos a juicio?”, agregó. “¿Por qué no me sentencian el primer día? El jurado no fue necesario, entonces”.

El Chapo, vestido con un traje gris y corbata oscura, habló durante unos 10 minutos. También se quejó de las condiciones de su encarcelamiento en Nueva York.

“Ha sido una tortura, la situación más inhumana que he vivido en toda mi vida”, dijo sobre su encarcelamiento.

Añadió: “Ha sido tortura física, emocional y mental”.

También agradeció a su familia y amigos y simpatizantes.

Guzmán se portó como un caballero, dijo su abogado

Uno de los abogados del Chapo, Jeffrey Lichtman, habló con los periodistas después de la sentencia, diciendo que Guzmán se comportó como un caballero y que respeta el sistema de justicia estadounidense.

“Todo lo que quería, y me dijo desde el primer día: ‘Sólo quiero un juicio justo. Me dice que puedo obtener justicia aquí, solo quiero un juicio justo’. Y al final del día, nos gusta fingir que se trató de justicia, pero no fue justicia. No se puede tener una situación en la que los jurados corran por ahí mintiendo, mintiendo a un juez, mintiendo a un juez sobre lo que estaban haciendo y teniendo información sobre las denuncias que el gobierno había omitido deliberadamente”.

Cuando se le preguntó acerca de los 12.600 millones de dólares que El Chapo está obligado a pagar, Lichtman dijo: “Es una ficción. Es parte del juicio falso para el que estamos aquí. ¿Han estado buscando sus activos por cuánto tiempo, décadas? Antes de llegar a 12.700 millones, ¿qué tal si llegan al primer dólar? Cuando tengan el primer dólar me despiertan. En este momento, hay cero. Entonces, no sé si realmente vamos a ver algo con eso, es una ficción. Sabes que si no hay activos, no sé si él puede escribir una nota para comprometerse a pagar. Si no hay activos, no hay nada que pagar. El gobierno lo sabe”.

Cuando le preguntaron a Lichtman acerca de la prisión federal Supermax en Florence, Colorado, donde se espera que Guzmán pase el resto de su vida, dijo: “Puedes meter a Joaquín Guzmán bajo toneladas de acero en Colorado y hacerlo desaparecer, pero nunca vas a poder eliminar el hedor de este veredicto debido a que no se ordenó una audiencia sobre la mala conducta del jurado en este caso”.

Habla la Fiscalía

Brian A. Benczkowski, asistente del fiscal general de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, calificó la condena de Guzmán como “algo de justicia” para Estados Unidos y México.

“Hoy trae algo de justicia para el pueblo estadounidense, algo de justicia para México”, dijo en una conferencia de prensa después de la sentencia.

Richard P. Donoghue, abogado de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, también habló:

“Esta frase es importante y está bien merecida. “Guzmán nunca más derramará veneno en nuestras fronteras, ganando miles de millones de dólares, mientras que vidas inocentes se pierden debido a la violencia de las drogas y la adicción a las drogas”.

Donoghue dio una advertencia para otros presuntos narcotraficantes.

“El mismo destino le espera a cualquiera que busque ocupar su lugar”, dijo.

