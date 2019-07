Descuidamos valores y vivimos en una sociedad contaminada: Iglesia

+ Reconoce el arzobispo Pedro Vásquez Villalobos que “con miedo salimos a las calles ante un probable robo”

OAXACA, OAX., julio 28.- Vivimos en una sociedad contaminada, que la hemos contaminado porque hemos perdido muchas cosas buenas por nuestro descuido, cosas que antes decíamos no eran tan buenas, ahora son muy buenas, afirmó en su homilía de la misa dominical que ofició el Arzobispo, Pedro Vásquez Villalobos.

Continuó diciendo que lo que antes era malo, ahora es bueno, no puede ser, algo ha pasado entre nosotros como persona, como hijos de Dios, como sociedad, algo no hemos hecho bien, nos lavamos las manos como Pilatos, no reconociendo ninguna culpa, afirmando que otros son los malos.

Se señala a los que andan en el narcotráfico, los que andan aquí, los que andan allá, los gobernantes que se han servido con cuchara grande, nosotros somos buenos, buenísimos, cuando entramos a nuestro ambiente familiar seguimos siendo buenísimos.

Si somos sinceros, tal vez descubramos que hay muchas cosas que se han podrido, las relaciones de amor, de fidelidad, de respeto, de valorarse como esposos se ha ido perdiendo, obligaciones y responsabilidades de los papás se han ido perdiendo, la obediencia de respeto, la docilidad de los hijos para con sus padres, se ha ido perdiendo, afirmó el Arzobispo.

En la actualidad, por ejemplo, todos los lugares son antros de diversión, así llamamos ahora a lo que antes eran lugares de vicio, cantinas; algo hicimos mal o estamos haciendo mal, nos estamos castigando en este ambiente sucio, podrido, malo, no podemos salir a calle porque tenemos miedo.

Nos esculcamos a cada rato, a ver si no se han robado algo de lo que traemos, porque está la cosa muy apretada, sostuvo Don Pedro Vásquez Villalobos.

Señaló: porque tanto miedo, si hubiéramos cuidado todos los valores no tendríamos miedo, esperemos que Dios tenga misericordia y nos ayude a corregirnos en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, empecemos por toda persona, no quieras empezar con la persona del otro y mejoraremos.

VUELVAN A VISITARNOS

Llamó a disfrutar de la Guelaguetza, de lo que Oaxaca ofrece al mundo que termina este lunes, habló del desfile de delegaciones del sábado que pasaron por diversas calles de esta ciudad y fueron admiradas por miles de gentes.

Dijo el Arzobispo sentirse alegre porque personas que andan de vacaciones, se andan paseando, no han olvidado que es domingo y tienen que ir a misa, eso tiene un gran valor y alcanza bendiciones abundantes de Dios hacia su persona, siga siendo así, cercano a Dios, buscándolo, llenándose de él.

Espero que les haya gustado Oaxaca y vuelvan a visitarnos en Semana Santa, Navidad, los recibimos con gusto, con grande alegría son bienvenidos todos, subrayó.

Terminó diciendo: lleven al lugar donde viven, la alegría de haber estado en Oaxaca, que Dios los bendiga, los cuide, los proteja.