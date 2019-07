Reconoce Seculta a Guillermo García Manzano por su trayectoria

+ Celebran tenacidad, habilidad y profesionalismo del promotor cultural oaxaqueño que fue rector de la UABJO

OAXACA, OAX., julio 28.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), reconoció la trayectoria del maestro Guillermo García Manzano como “tenaz promotor de proyectos culturales en Oaxaca”, en un evento realizado el día de hoy en el teatro Macedonio Alcalá durante la presentación del espectáculo de danza “Guelaguetza”.

En el 2016, el escritor y amigo del homenajeado, Prometeo Alejandro Sánchez Islas, realizó un texto apologético, donde reconoce la tenacidad, habilidad y profesionalismo de realizar proyectos culturales, “Guillermo García Manzano cumple ambas exigencias: es un administrador inteligente y, además, es capaz de insertar con habilidad cada proyecto en la trama cultural a la que pertenece”.

García Manzano ha estado en lugares estratégicos donde ha podido demostrar su eficiencia gerencial como en la creación de la ahora CORTV, pero han sido en los campos relacionados con la creatividad humana en los que se ha destacado, como es el caso de diversas actividades y proyectos culturales que enmarcan las festividades oaxaqueñas como lo es la Guelaguetza.

Sánchez Islas reconoce que colaborar con García Manzano quedó desde un principio planteado que en cada actividad que realizarán siempre debería tener identidad de nuestros pueblos oaxaqueños, “Desde los primeros trabajos que realicé con él, quedó planteado el doble reto de resolver técnicamente cada problema y otorgarle una inconfundible identidad oaxaqueña”; apuntó.

El maestro Guillermo García Manzano fue el coordinador General de las Fiestas de los Lunes del Cerro en los años de 1969 a 1974, y años después consejero en el mismo tema, así como productor del Banni Stui Gulal en 1969, productor en los orígenes de “Donají La Leyenda” en 1970, además de institucionalizar la Elección de la Diosa Centéotl para las fiestas del Lunes del Cerro en 1969.

Fue organizador de las actividades del 450 Aniversario de la Ciudad de Oaxaca en 1982. Ha realizado diversas publicaciones, destacando el libro “Oaxaca, Espacios Culturales” edición que fue producto de 500 Espacios Culturales Radiofónicos. De igual forma, realizó un pequeño poemario que en los años 80 patrocinó la Casa de la Cultura Oaxaqueña y ha sido coautor del libro “Centéotl en los Lunes del Cerro”.

Además ha sido académico por poco más de 34 años. Alcanzó el puesto de Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y en el 2001 recibió el Reconocimiento de ciudadano de Antequera otorgado por el H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y 15 años después en el 2016, la medalla “Donají y Ciudadano Distinguido”.

Durante su participación, Adriana Aguilar Escobar expresó “el maestro García Manzano es un autor indispensable para todos aquellos que interesados en conocer las costumbres y tradiciones de Oaxaca, materia que ha sido su pasión y a la que ha dedicado varios libros y forma parte de ese grupo de hombres y mujeres que han definido el rostro de Oaxaca, de una generación a la que admiramos y que son nuestro ejemplo”.

Finalmente, García Manzano señaló que con el paso del tiempo uno se vuelve sensible, “echamos la mirada hacia atrás y entonces podemos apreciar todo lo que hemos hecho y lo peor, lo que hemos dejado de hacer, yo no he hecho nada más que amar… amar profundamente a Oaxaca, gracias”.