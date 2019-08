Impondrá Trump más aranceles a productos hechos en China

ESTADOS UNIDOS, agosto 1.- El presidente de EE.UU. Donald Trump tuiteó el jueves que agregará un nuevos aranceles a la importación de productos chinos valorados en 300.000 millones de dólares el 1 de septiembre, lo que efectivamente aplicaría un impuesto a todos los productos chinos que ingresen a Estados Unidos.

“Las conversaciones comerciales continúan, y durante las conversaciones Estados Unidos comenzará, el 1 de septiembre, poniendo un pequeño arancel adicional del 10% sobre los 300.000 millones de dólares restantes de productos que vienen de China a nuestro país”, tuiteó.

Our representatives have just returned from China where they had constructive talks having to do with a future Trade Deal. We thought we had a deal with China three months ago, but sadly, China decided to re-negotiate the deal prior to signing. More recently, China agreed to…

