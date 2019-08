AMLO: murieron 6 mexicanos en ataque en El Paso, Texas

+ El Presidente dijo que giró instrucciones al canciller, al cónsul y a los gobernadores para colaborar en la ayuda a las víctimas de este atentado en El Paso, Texas.

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 4.- En el tiroteo de este sábado en El Paso, Texas, murieron seis mexicanos, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un evento en Huetamo de Núñez, Michoacán, López Obrador dio la nueva cifra y acusó que las autoridades de Estados Unidos fueron herméticas y no querían dar a conocer la información. “Hoy desgraciadamente ya en el informe que dio el FBI, que no querían que se conociera porque entendemos están haciendo las investigaciones, lamentablemente seis mexicanos perdieron la vida y hay siete heridos”, dijo el Presidente.

López Obrador dijo que son momentos difíciles por los que atraviesan las familias de los afectados, por lo que ha instruido a los gobernadores de los estados de donde son originarias las víctimas a que ayuden en todo los posible. “Solidaridad para las familias de las víctimas; hemos estado al tanto y he dado instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores y al cónsul que tenemos en El Paso Texas. Se les pidió a los gobernadores que se ayude en todo en estos momentos difíciles”.

#ENVIVO | AMLO visita Hospital Rural de Huetamo de Núñez, Michoacán para tener diálogo con la comunidad.Síguelo por tv.milenio.com Posted by Milenio Televisión on Sunday, August 4, 2019

El Presidente dijo que instruyó a Marcelo Ebrard a ser respetuoso de los procesos internos de Estados Unidos, pues en ese país se encuentran en elecciones. “Quiero adelantar que le pedí a Marcelo Ebrard que a pesar del dolor e indignación, actuemos con mucha responsabilidad. En Estados Unidos hay elecciones, están en campaña, y nosotros no queremos inmiscuirnos en asuntos internos de otro país, vamos a seguir respetando a todos los países. “Lamentamos estos hechos y reafirmamos nuestra convicción de que no deben enfrentarse los problemas sociales con el uso de la fuerza y con la incitación al odio; tenemos que buscar la manera de resolver en todas partes nuestros problemas con la fraternidad universal, ¡abrazos, no balazos”.

Tomado de la agencia Milenio: https://www.milenio.com/politica/tiroteo-paso-amlo-confirma-muerte-6-mexicano