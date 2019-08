Oaxaca, educación y futuro

CRÓNICAS DE LA ÍNSULA

Carece de futuro una sociedad que no provee a sus ciudadanos de una educación de calidad, que no fomente la formación de ciudadanos no sólo conscientes, con cultura política, sino, además, con capacidades productivas, las famosas habilidades y destrezas. Una sociedad competitiva que pueda estar lista para un desarrollo económico y democrático.

Es exactamente de lo que carecemos en Oaxaca, dónde declaraciones del nuevo Secretario de Hacienda nos colocan a más de un siglo para alcanzar el desarrollo de los estados del norte del país. Lo anterior viene de muchos años atrás, y esa brecha en vez de cerrarse, se abre más.

Un factor esencial que hace posible ese rezago, es la pérdida de la calidad del servicio educativo, que afecta todos los ámbitos de la vida económica y cultural de la entidad. Estamos desprovistos de esa llamada masa crítica, sobre todo en las regiones. No quiere decir que no haya personalidades importantes, pero no es lo predominante.

Los “vanguardistas” del atraso

Algunos en vez de exigir educación para los pueblos indígenas, defienden que sigan en su atraso, pueblos que tienen tres veces más analfabetismo que la media nacional, ¿Qué sabiduría pueden tener así? En la reciente Guelaguetza vimos las incapacidades en educación artística, ni expertos en danza ni coreógrafos que ayudaran a las delegaciones para hacer un papel decoroso.

Esta penuria educativa nos reduce en todo, estamos en el último lugar de las mediciones de competitividad, lo que echa abajo las propuestas optimistas de la instalación de grandes empresas en el “Corredor Industrial del Istmo”. No hay mano de obra calificada. Lo que podríamos tener serían empresas maquiladoras que ocupen mano de obra barata, y con las cuales se pueda detener a migrantes centroamericanos. De ahí quizá la declaración festiva del canciller Marcelo Ebrard de que México podrá ofrecer hasta 100 mil empleos a esos migrantes.

Educación, prioritaria para el desarrollo

para iniciar un real desarrollo nacional, el gobierno debería estar atacando de manera prioritaria el rezago educativo de México, sobre todo de las entidades más atrasadas educativa, económica y políticamente como Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Estados donde el magisterio de la CNTE sostiene esa perniciosa dinámica sindical con huelgas y agresiones.

En Oaxaca tendrían que estar sobre el rescate de las escuelas en manos de la estructura sindical, donde no entra nadie que no sea parte de la camarilla de la Sección 22; el IEEPO debería cuidar la calidad educativa en vez de negociar para complacer y tener en paz a esa camarilla. Al contrario, los gobiernos fomentan la debacle de Oaxaca al dar todo lo que pide la camarilla.

En educación superior el abandono es similar. Un buen gobierno no debería permitir que los grupos “porriles” de la UABJO, que coordina la llamada familia real-rural Martínez, prosiga su labor contra la institución, cobrando inscripciones cual escuela privada, así como venta de ingresos en las facultades, a pesar de los avisos oficiales de la Universidad. Por primera vez aparece en el portal de la UABJO en estos años que “la única forma de ingresar es sólo mediante el examen de admisión (…) no permitamos actos ilegales”. Pero hace falta la fuerza de los gobiernos estatal y federal para el rescate de todas las instituciones de educación. Sólo así sería posible el desarrollo planteado para los rezagados pueblos del sur.

www.revistaenmarcha.com.mx, blaslc@gmail.com y @blaslc