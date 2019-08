Al menos 4 muertos y 2 heridos de gravedad en una serie de apuñalamientos en California

ESTADOS UNIDOS, agosto 7.- La Policía dijo que los ataques, que se desconoce si estuvieron motivados por odio racial, parecen seguir un criterio aleatorio.

Al menos 4 personas han muerto y otras 2 han resultado gravemente heridas en una serie de apuñalamientos ocurridos la tarde de este miércoles en Garden Grove (California, EE.UU.), informan medios locales.

Los apuñalamientos han ocurrido en distintos puntos de esta localidad estadounidense, en particular en un complejo residencial, en las proximidades de un supermercado 7-Eleven y en el interior de un local de la cadena de comida rápida Subway. Un sospechoso ya ha sido detenido, como se aprecia en un video difundido en las redes sociales.

#BREAKING: At least 4 dead and 2 injured in a series of stabbings in Garden Grove. The crimes scenes are at several different locations. One person was seen in handcuffs but it's unconfirmed right now if he's the suspect. We have crews at the scene gathering information. #CBSLA pic.twitter.com/RTFcvx9ATq

— Mike Rogers (@MikeRogersTV) August 8, 2019