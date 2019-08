Nos entristece que no haya paz y que se asesine a semejantes: Iglesia

+ También es triste que quienes hacen las leyes afirmen que somos un país moderno y le quitamos la vida a quienes tienen derecho a nacer, reprocha el arzobispo Pedro Vásquez Villalobos

OAXACA, OAX., agosto 11.- Nos entristece que este país donde vivimos no tenga paz y nos sigamos moviendo con temor, porque el hombre sigue levantando su mano contra el otro y sigue con corazón de piedra, quitándole la vida a su semejante, indicó el Arzobispo en su homilía de la misa dominical celebrada en la Catedral de la capital del Estado.

No es sensible y lo mas escandaloso, lo presume para que todos lo vean, no solo esconde al que le han quitado la vida, lo pone a la vista de todos, lamentó el Arzobispo de Antequera Oaxaca, Monseñor Pedro Vásquez Villalobos.

Señaló de triste lo que estamos viviendo, pero es mas triste—dijo—que los que hacen las leyes—los legisladores—digan y afirmen que somos un país moderno y tenemos que entrar a quitar la vida a quien tiene derecho a nacer.

Continuó indicando de triste que quien decida diga que está bien decidido y es mas triste decir que se perdió. En ocasiones guardamos silencio, lo que es lamentable, triste, porque eso no nos hace grandes ante los ojos de Dios.

Afirmó que la vida es de Dios y le pertenece, la vida en las calles es de Dios, subrayando que ni tú ni yo somos dueños de nuestra vida y mucho menos somos dueños de la vida del otro.

DIOS NOS FORMO

Mencionó el Arzobispo que el que nos formó en las entrañas de una mujer, a la que le decimos mamá, es Dios y el que se empieza a formar en el vientre de una mujer, tiene derecho a nacer y a decir mamá y papá.

Preguntó ¿alcanzaremos bendiciones de parte de Dios, no respetando, no amando; exhortó a cuidar el tesoro de la vida, y además, cuidar a los viejitos, a los ancianitos, porque ellos nos cuidaron cuando estábamos pequeños.

Sostuvo que por eso crecimos, tenemos vida y hoy los tenemos que cuidar hasta que Dios decida, no cuando decidan otros; también hay que cuidar a nuestros niños, cuidar al no nacido que tiene derecho a ser como nosotros, a tener una vida.

Don Pedro VV dijo que Dios espera mucho de nosotros, de ahí su señalamiento: que Dios los bendiga a todos, que Dios nos conceda su gracia y nos siga protegiendo a lo largo de nuestro caminar.

Somos hijos de Jesucristo y que la madre de Dios, que es nuestra madre, nos cuide y nos siga amando, porque somos discípulos de su hijo.

En otra parte del mensaje dirigido a los fieles católicos presentes en el sacrificio de la misa, afirmó que nuestros padres han cuidado el tesoro de la fe y nos han inculcado tantas y tantas verdades de la fe, que hemos ido aceptando y asimilando.

DA, LO QUE DIOS TE HA DADO

Nos toca cuidar lo que han sembrado otros, y nos toca sembrar; Dios quiere la paz, guarda ese tesoro en tu interior, hazlo crecer, no escondas el tesoro de la fe, de la esperanza y del amor. Es necesario que lo puedas compartir, todo lo que Dios te ha dado, usted lo tiene que dar.

El le ha dado amor, y de amor, le ha dado misericordia y sea misericordioso, Dios ha sido generoso con usted, sea generoso con su hermano.

Terminó diciendo que hay mucho que hacer, Dios espera de nosotros, una respuesta generosa.