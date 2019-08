AMLO y Murat llaman a la unidad para mejorar servicio de salud en Oaxaca

+ En su tercer día de trabajo en la entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Alejandro Murat supervisaron los Hospitales Rurales de Miahuatlán y Tlacolula + El Mandatario estatal agradece el respaldo de la Federación

REGIONES DE LA Sierra Sur y Valle Central, Oaxaca, agosto 18.- “Sin salud no hay destino, no hay mañana, no hay esperanza, no hay felicidad”, expresó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa al supervisar junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador los Hospitales Rurales de Miahuatlán de Porfirio Díaz y Tlacolula de Matamoros.

Lo anterior, como parte de la gira de trabajo que realiza el Ejecutivo Federal por la entidad para supervisar el funcionamiento, equipamiento y los requerimientos de estos nosocomios operados por el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el programa IMSS Bienestar.

En su tercer día de actividades, el Mandatario estatal y el Presidente de México recorrieron las instalaciones del Hospital Rural No. 24 de Miahuatlán, lugar en donde encabezaron un diálogo con esta comunidad ubicada en la región de la Sierra Sur.

Al respecto, Murat Hinojosa resaltó la coordinación de esfuerzos con la Federación para mejorar el sistema de salud en el estado.

“El mensaje que hoy nos manda a México y a Oaxaca el señor Presidente es que está de lado de las familias de México. Quiero reiterarle el compromiso de ir de la mano con usted en todo lo que sea necesario de este Gobierno de Oaxaca para mejorar las condiciones del sistema de salud”, señaló el Mandatario Estatal, en presencia del edil de Miahuatlán, Genaro Hernández Jiménez.

El titular del Poder Ejecutivo del Estado dijo que la salud de las y los oaxaqueños es una prioridad, la intención es mejorar y acercar los servicios de salud a la población de las ocho regiones del estado.

Además, enalteció el trabajo del personal médico, que es indispensable para el cumplimiento de este propósito.

“Aquí está este ejército, los héroes y las heroínas que son los doctores, las doctoras, las enfermeras y los enfermeros de Oaxaca y de México, que de manera comprometida y con vocación realizan siempre su mejor esfuerzo en beneficio de las familias”, dijo.

Por su parte, el presidente López Obrador señaló que será el recién creado Instituto de Salud para el Bienestar quien se encargue de dotar de los medicamentos necesarios a todos los centros de salud y hospitales, también de personal médico y de enfermería; al tiempo que velará por la mejora de la infraestructura y la regularización de la condición laboral de 80 mil trabajadores del sector, los cuales serán basificados de acuerdo a su antigüedad y méritos.

LLAMADO A LA UNIDAD PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA

Posteriormente, el Gobernador de Oaxaca y el Presidente de México supervisaron el Hospital Rural del IMSS Bienestar No. 36 ubicado en Tlacolula de Matamoros, donde constataron las condiciones del lugar, además de saludar al personal médico, de enfermería y administrativo del mismo.

Durante este encuentro, el Jefe del Poder Ejecutivo del Estado agradeció el respaldo del Presidente para dar solución a problemas del sector que aquejan a la entidad y reiteró el compromiso de unidad que han establecido ambos gobiernos.

En su oportunidad, el presidente López Obrador hizo un llamado a las y los presentes para trabajar por el bien del pueblo oaxaqueño, y reconoció el apoyo otorgado por el Gobierno de Oaxaca.

“Me está ayudando mucho el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat, nos está apoyando el Gobierno de Oaxaca y estamos trabajando unidos, gobiernos federal y estatal. Debe haber unidad en el pueblo; la Patria es Primero”, subrayó el Ejecutivo federal en presencia del presidente municipal de Tlacolula, Carlos León Monterrubio.

En el marco de esta gira presidencial, el gobernador Alejandro Murat también agradeció al Mandatario Federal el apoyo otorgado al estado a través del Pacto Oaxaca.

“Esta semana firmamos algo que va a transformar para siempre la realidad del desarrollo económico de Oaxaca. Aquí en Oaxaca, señor Presidente, usted firmó el Pacto Oaxaca, en donde le manda un mensaje claro al país de que es tiempo de cerrar la brecha de entre el Sur y el Norte”, destacó.

En esta gira de trabajo, el Gobernador acompañó al Presidente de México el pasado viernes al municipio de Huautla de Jiménez de la región de la Cañada. El sábado visitaron la comunidad de San Ildefonso Villa Alta de la región Sierra Norte y este domingo concluyeron el recorrido visitando los hospitales rurales de Miahuatlán de Porfirio Díaz de la región de la Sierra Sur y Tlacolula de Matamoros de la región de Valles Centrales.