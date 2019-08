Morena y la vaca ganadora

CRÓNICAS DE LA ÍNSULA

Hay quienes han llamado a la precoz ambición por el poder gubernamental, “calenturas tempraneras”, que es lo que Oaxaca ya está viviendo, antes de arribar a la mitad del actual sexenio del “milagro oaxaqueño” que no se dio. El PRI de suyo en bancarrota, sin éxito gubernamental no hay quien ofrezca a ese partido posibilidades de ganar elecciones en Oaxaca.

De manera que los grupos políticos priistas se han acercado a MORENA, incluso el Partido Verde, satélite del PRI, ahora gravita en torno a Morena con el bisoño senador Raúl Bolaños Cacho Cué, que no se despega de Ricardo Monreal y de López Obrador cuando éste viaja a Oaxaca. Senador priista ubicado estratégicamente en el Verde para buscar esa alianza con Morena en Oaxaca.

En la temprana puja por la sucesión, los aspirantes, tanto del PRI como de Morena y en mucha menor medida del PT, sólo están a la espera que el “dedito” de líder les sea favorable. Lo más que hacen es buscar crear las condiciones para que los señale a ellos. Pero, ¿por qué habría de aliarse Morena con el PRI en Oaxaca si no lo necesita para ganar? La buena relación del presidente con el gobernador de Oaxaca ha dado pie para suponer que tienen una alianza.

Todos quieren con Morena

Lo cierto es que cualquier presidente no desdeñaría una buena relación con los gobernadores, sobre todo cuando como el actual trata de impulsar proyectos de importancia en Oaxaca, el Corredor Transístmico. La apuesta es por una negociación política que quién sabe por qué habría de permitir que el muratismo prosiguiera acá con su hegemonía. En ese intento hay dos cartas: Bolaños Cacho e Ivette Morán, esposa del gobernador actual.

La apuesta es que no sólo sin necesidad de personajes del PRI para ganar el gobierno de Oaxaca, Morena los haga suyos, y, además, en uno de los casos con el agravante político de una sucesión hereditaria en línea directa hacia la esposa del que sería gobernador saliente. El novel partido en formación habría de pagar un costo más alto en uno de los dos casos, y no se le ve necesidad. A menos que exista un acuerdo de trascendencia aún desconocido. Por tanto, la senaduría parece lo más cercano a Ivette Morán, ¿pero con qué partido? Con el PRI, muy probablemente pierda.

Lejana la fecha de la sucesión, los genuinos posibles candidatos de Morena al gobierno de Oaxaca, que lo son desde el momento de ser senadores, Susana Harp y Salomón Jara, recién confirmaron su voluntad de ir por el poder estatal. Cada uno mostró sus cartas en sus respectivos informes: la mesura de su poco activismo político, la primera; y la ostensible y costosa movilización, el segundo.

La ganadora marca Morena

A pesar que la abstención predominó en los dos estados donde hubo elecciones recientes, y con candidatos no del todo populares o idóneos como Barbosa en Puebla, Morena se alzó con el triunfo ahí y en Baja California. No ha necesitado de personalidades con arrastre para ganar, la marca Morena ha sido suficiente. Parafraseando al clásico, con una vaca ganaría.

La elección en noviembre de las nuevas dirigencias nacionales y estatales de Morena podrían ser sólo otra estructura en que se asiente el poder presidencial, lo que permitiría que la dinámica sucesoria y política fuera la misma tradicional de siempre. Pero lo que se necesita es un partido nuevo, sin los resabios perredistas de las tribus y la repartición cupular de cargos, lo que critica Taibo II, que el nuevo partido “está perdiendo su esencia social… se está perredizando”. No por nada entre los aspirantes a dirigir Morena en Oaxaca están nada menos que Jesús Romero, “chapulín” de varios partidos y Rosendo Serrado, ex perredistas de abolengo.

Estaríamos a las puertas de la refundación del PRD en Oaxaca, no hay gente nueva, los que se ven son los mismos perredistas que ingresaron a Morena. No es que éstos no deban estar, pero hacen falta cuadros nuevos, gente que imite a su líder e intente construir un verdadero Movimiento de Renovación en Oaxaca. Pero quienes llegaron primero al nuevo partido hegemónico ya cerraron las puertas, el pastel ya sólo es de ellos. Contrarios a su líder nacional que abrió las puertas hasta de más para construir el movimiento que lo llevó al poder.

