Vivimos en un mundo de maldad donde los asesinatos no acaban: Arzobispo

+ ¿Hasta cuándo va a acabar esto? se pregunta el prelado Pedro Vásquez Villalobos en su homilía dominical

OAXACA, OAX., agosto 25.- Nos movemos en un mundo de la maldad, donde hay tantos asesinatos que no se acaban, ¿cuándo va acabar esto? se preguntó el Arzobispo, en su homilía de la misa dominical, celebrada en el templo de la Catedral metropolitana.

Acabo de leer que mataron a un periodista, y esto cambiará cuando cambiemos nuestros ambientes familiares, afirmó el Arzobispo de Antequera Oaxaca, Monseñor Pedro Vásquez Villalobos, para después decir:

Vamos sanando el nuestro, no queramos sanar el de otros, nuestro testimonio tiene que hacer que los demás también luchen y se esfuercen por salir adelante.

Llamó a cuidar nuestra ciudad y los pueblos, porque es fácil decir que toda esta maldad es culpa de no se quien, de los gobernantes, de nuestros policías, mientras nosotros—dijo—muy libres de culpa, mientras Dios dirá “el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.

Destacó el Arzobispo que hay que esforzarnos para practicar la virtud, hay que esforzarnos para mantenernos en gracia, hay que esforzarnos para hacer el bien. Dijo que el Señor murió por nosotros para salvarnos, ahora nos toca hacer lo nuestro, no se dedique a hacer maldades con el pensamiento, que Dios va tener misericordia de usted, no se cierre a la gracia

Continuó diciendo, hoy tiene oportunidad de reconciliarse, hoy tiene oportunidad de cambiar de vida, no le diga a Dios el próximo año, la próxima Cuaresma, la próxima Navidad, para la conversión no hay que poner esos límites, hay que convertirnos, hay que ir en busca del perdón.

Afirmó: usted y yo tenemos que esforzarnos, dejemos que nos corrija Dios, usted es padre de familia y corrije a sus hijos, también déjense corregir, a lo mejor su hijo en algún momento le va decir, me desesperas, pronto pierdes el dominio de si mismo, ahí está Dios corrigiéndolo a través de su hijo, corrija esos aspectos como el hecho de que nos digan: papá nos causa mucho daño tu embriaguez, no has aprendido a saber usar el vino, nos has causado mucho dolor, sufrimiento, da vergüenza tu vicio, has traído a nuestra casa muchas desgracias, porque no luchas y no sales de ello.

REGRESO A CLASES

Habló del regreso a clases, porque no queremos niños flojitos, sino trabajadores y el trabajo de los niños, jóvenes y adolescentes, es el estudio, tenemos que regresar a la escuela este lunes y hay que ir con gusto, no con flojera.

Los papás empiezan otro trabajo, hacer la tarea con el hijo, estudiar con él, acompañarlo en su crecimiento, todo eso hay que hacer; que Dios bendiga a los maestros para que realicen este servicio en la comunidad, con ese gran espíritu, con esa vocación.

Al finalizar las vacaciones, expresó sus agradecimientos a los que vienen de otras partes a visitar nuestro Oaxaca, que regresen con bien a su casita, no se les olvide que aquí está este hermoso Estado de Oaxaca, esperándolos de nuevo con los brazos abiertos, como decimos en esta sencillez de las expresiones nuestras.