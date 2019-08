Este viernes 30, la Orquesta Primavera tiene “Una cita contigo” en Oaxaca

OAXACA, OAX, agosto 28.- La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) invita a la ciudadanía oaxaqueña y visitantes a que asistan este viernes 30 de agosto a las 20 horas al Teatro Macedonio Alcalá, al espectáculo “Una cita contigo”; los boletos pueden ser adquiridos en la taquilla del recinto con un donativo de 100 pesos.

El espectáculo “Una cita contigo” es un show musical a cargo de la Orquesta Primavera de Oaxaca (OPO) bajo la batuta del maestro Rodolfo Sánchez Vega y acompañado de grandes voces de las cantantes Jazz Matías, Mely Gova, Madaí Real y Arturo Guerra; además con coreografía y escenografía de la maestra Alejandra Serret.

Los asistentes podrán disfrutar de un repertorio de 14 melodías de buena música, entre las que destacan “Baby Love”, “At Last”, “Take Good Care of My Baby”, “Da Doo Run Run”, “Let my heart do the Talking”, “A Summer Place”, “Fever”, “I want you to be my man”; entre otras más, las cuales serán acompañado por los cantantes antes mencionados y con los coros de César Reyes y Javier Pizarro.

Los bailarines que participarán en la coreografía de este evento son: Shantal González, Beatriz Robles, Paola Torres, Camila Sánchez, Julio César Pérez, Alberto Jiménez y Carlos García.

Sobre las y el cantante, Jazz Matías ingresó a los 14 años a clases de canto en Bellas Artes de Oaxaca y es egresada de dicha facultad perteneciente a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), incursionando en el género del Jazz. Otra cantante es Mely Gova, originaria de la Ciudad de Oaxaca y Licenciada en Música con especialidad en canto, por la facultad de Bellas Artes de la UABJO.

Por otra parte, Madaí Real es de San Bartolo Coyotepec; estudiante de la Licenciatura en canto Jazz y Scat en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en el 2016, obtuvo el primer lugar en el “Concurso Nacional de Canto Martín Urieta” en Tepic de Nervo, Nayarit.

El cantante Arturo Guerra, nació en la ciudad de México en 1985, estudio en la Escuela de Bellas Artes y debido a la gran capacidad auditiva y facilidad en la interpretación vocal y de notas musicales, se desarrolla más en el canto.

Esta obra está dirigida por Teresita del Carmen Aranda Caballero mejor conocida como “Tere Aranda”; ella nació en Hueyapan de Ocampo, Veracruz, desde pequeña muestra aptitudes para la danza, el canto y la actuación. Es así que a los 17 años incursiona en la actuación en obras de teatro experimentales en la ciudad de México y el Estado de Veracruz.

Estudió danza en la Academia Nacional de la Danza Mexicana de Bellas Artes graduándose con honores al presentar su examen de titulación en el Teatro de la Danza de la Ciudad de México.

Por ello, la titular de la Seculta, Adriana Aguilar Escobar hace la atenta invitación para que asistan a este espectáculo multidisciplinario con mucho canto, danza y por supuesto mucha música a cargo de la Orquesta Primavera de Oaxaca; los boletos pueden ser adquiridos en la taquilla del teatro con un donativo de 100 pesos.