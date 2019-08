Echan al suelo la idea de un único ‘gen gay’ en el mayor estudio científico de su clase

ESTADOS UNIDOS, agosto 30.- Investigadores analizaron datos de casi 500.000 personas y concluyeron que solo un tercio del comportamiento homosexual podría explicarse mediante la genética, aunque no creen que el resto se deba solo a la educación o la cultura.

El análisis de la variación genética de cerca de medio millón de personas no arroja ningún gen que prediga de forma única la homosexualidad, reportan científicos de una veintena de instituciones en la revista Science.

Los analistas recopilaron información de 477.522 personas de Reino Unido, EE.UU. y Suecia en bases de datos genéticas, y con base en la pregunta “¿Ha tenido alguna vez sexo con alguien del mismo sexo?” llevaron a cabo el mayor estudio sobre genética y comportamiento sexual a la fecha.

En concreto, los investigadores estimaron que todos los efectos genéticos medidos explican aproximadamente el 32 % de los casos en los que los encuestados respondieron sí a esa pregunta.

Los investigadores concluyeron que el comportamiento no heterosexual es poligénico, que significa que múltiples porciones del genoma humano están implicadas en su aparición. Comparan esta situación a la de características físicas como la estatura, afectada por factores tanto genéticos como externos.

Estudios genéticos previos realizados en gemelos ubican entre el 30 % y el 50 % la influencia genética sobre el comportamiento sexual.

Variaciones únicas

Variaciones únicas en la secuencia de ADN —cambios en una sola de las bases A, T, C, o G— explican entre el 8 % y el 25 % dentro del 32 % señalado.

De acuerdo con el estudio, solo cinco de estos cambios únicos parecen estar claramente involucrados en la determinación de un comportamiento no heterosexual, pero sus efectos combinados no sobrepasan el 1 % de la influencia genética encontrada.

Los investigadores, no obstante, notaron que dos de las cinco variaciones fueron encontradas solo en hombres y otra de ellas solo en mujeres. Según el reporte, una de las variantes masculinas parece relacionarse con el sentido del olfato y la otra con la caída del cabello.

Un hallazgo potencialmente trascendente correspondió a una correlación entre el comportamiento sexual entre personas del mismo sexo y enfermedades mentales como la depresión y la esquizofrenia, así como con una mayor probabilidad de tomar riesgos, abrirse a nuevas experiencias o fumar marihuana.

Limitaciones del estudio

Los científicos hicieron uso de una técnica de macrodatos llamada asociación del genoma completo utilizando como fuente las bases de datos de los proyectos UK Biobank y 23andMe.

Enfocándose solo en los que han tenido contacto sexual con personas del mismo sexo, y excluyendo individuos transgénero, cerca de un 3 % de todas las mujeres en el estudio y 4 % de los hombres fueron catalogados como homosexuales en función de su contacto sexual con el género opuesto. Todos, no obstante, correspondieron a personas blancas de ascendencia europea.

En cuanto al restante 68 % del comportamiento homosexual no explicado por la genética, los científicos no se apresuran a atribuirlo a la educación o la cultura. “Por ejemplo, se cree que los factores no genéticos antes del nacimiento, como el entorno hormonal en el útero, también juegan un papel importante”, señaló Brendan Zietsch, coautor del estudio, a The Guardian.

Tomado de la agencia RT> https://actualidad.rt.com/actualidad/325595-echar-suelo-idea-unico-gen-gay/amp?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications