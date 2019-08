Mantiene Casa de Día Municipal puertas abiertas a adultos mayores de CDOAX

+ Con capacidad para 35 personas, la instancia del gobierno de la ciudad ofrece seguridad, atención, terapias y diversos cursos de manualidades

OAXACA, OAX., agosto 29.- Con la misión de promover actividades que permitan desarrollar las habilidades y mantener activa la mente y el cuerpo, la Casa de Día del DIF Municipal de Oaxaca de Juárez, ubicada en la jurisdicción de Santa Rosa Panzacola, tiene abiertas sus puertas a todas y todos los adultos mayores que quieran acceder a los servicios que ofrece.

La Jefa del Departamento de Casas de Día del DIF Municipal, Alexa Vásquez Rosales, dio a conocer que este lugar es un espacio lleno de amor y tolerancia creado para brindarle a las y los adultos mayores un área en la que se sentienta seguras y seguros por medio de la atención y cuidados, tal tiempo que descubran nuevas actividades por medio de los cursos que se imparten.

La funcionaria municipal explicó que se ofrecen servicios de terapia física, terapia ocupacional, terapia psicológica, gimnasia cerebral y actividades de manualidades tales como bordado y elaboración de enseres con materiales reciclados.

“Son muy buenas las actividades y las personas que atienden la Casa de Día, me siento muy a gusto aquí y el día que yo no vengo, hasta mal me siento”, compartió María Reyna González Barrera, usuaria desde hace más de 10 años de la Casa de Día Municipal de Santa Rosa.

Este espacio para las y los adultos mayores de la ciudad está ubicada en la calle de Río Sena sin número, en la colonia Sauces en la Agencia de Santa Rosa Panzacola, cuenta con una capacidad para 35 personas y brinda atención en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

Esta institución municipal recibe a adultos mayores de 65 años y los requisitos de ingreso son los siguientes: acta de nacimiento, CURP, credencial de elector, comprobante de domicilio, póliza de seguridad social, última receta médica y dos fotografías tamaño infantil, así como INE y comprobante de domicilio de las o los responsables.

Para mayores informes, las y los interesados pueden acudir a las instalaciones de la Casa de Día Municipal o solicitar más datos en el teléfono 951 132 1759.