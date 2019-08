Ningún derecho tienen los hombres de atentar contra las mujeres: Arzobispo

+ Dios y el pueblo me cuidan; me siento seguro en Oaxaca, asegura monseñor Pedro Vásquez Villalobos

OAXACA, OAX., agosto 29.- ¿No teme por su vida? se preguntó al Arzobispo, al planteamiento del porque han privado de la vida a sacerdotes, el último en Tamaulipas, y vino la respuesta:

Todos estamos expuestos

¿Algún motivo fundamental?

No lo se, la persecución a lo mejor de la iglesia, a nosotros como ministros de Dios, no lo se, respondió el Arzobispo de Antequera Oaxaca, Monseñor Pedro Vásquez Villalobos.

¿No teme por su vida?

No, porque confío en que Dios me cuida y nuestro pueblo oaxaqueño sabe cuidar a su Arzobispo, con el corazón y la oración. A mi no me ha pasado absolutamente nada, dijo.

¿Ha recibido amenazas?

Respondió en breve entrevista: no, para nada, no he recibido amenazas de ningún sentido, me siento seguro en Oaxaca, porque Dios me cuida y nuestro pueblo oaxaqueño me cuida, siento mucho cariño de los oaxaqueños, yo también le regalo mi cariño.

PROTESTA DE MUJERES

¿Se han levantado las mujeres contra los feminicidios, se justifican sus protestas?

Creo que tienen razón, todo mundo tiene razón, cuando dicen me mataron, o nos están matando. o sentimos persecución por el hecho de ser mujer

Puntualizó: no nos da ningún derecho a nosotros como hombres, atentar contra las mujeres, porque es mujer, algunos eso hacen y dicen, esta es mujer y hay que acabarla.

PAZ, CON SGURIDAD

¿A un año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como califica su trabajo?

No puedo ponerle un número, pero se que el Presidente está haciendo un esfuerzo por hacer las cosas mejor, en lo que puede.

En el país hay muchos que piensan que el gobierno está mal, otro gobierno también se decía que estaba mal, el otro, también, parece que ya tenemos esa idea metida en la cabeza que los gobiernos están mal.

Ojalá trabajemos para que nuestros gobiernos estén mejor y estando mejor, lo estaremos también nosotros.

¿Problemas fundamentales por atender el próximo año?

Creo que el pueblo sigue diciendo, la inseguridad, mientras no se tenga esa paz, mientras no podamos salir a la calle sintiendo que vamos regresar con bien y que en nuestra casa nadie va entrar, que vamos a ser respetados, nadie nos va hablar por teléfono para sacar dinero, si encontramos esa paz, creo que el pueblo va estar contento.

No se va acabar la pobreza, pero la paz vale mucho mas, sintiéndonos en paz en nuestros pueblos, seremos felices, finalizó el Arzobispo, Pedro Vásquez Villalobos.