Explica SSO cómo reconocer y detectar a tiempo síntomas de Diabetes

+ En Oaxaca, las defunciones por Diabetes ocupan la segunda causa de muerte, después de las enfermedades del corazón

OAXACA, OAX., septiembre 5.- Tomar grandes cantidades de agua es saludable en la mayoría de los casos, sin embargo, la sed excesiva frecuentemente sin causa aparente puede ser síntoma de Diabetes Mellitus (DM).

Así lo informó el director de Prevención y Promoción de la Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), José Ramón Pintor Sill, quien dijo que actualmente en la entidad las defunciones por Diabetes ocupan la segunda causa de muerte después de las enfermedades del corazón, afectando principalmente al grupo de edad de 50 y 60 años.

Explicó que este padecimiento se produce cuando el páncreas no puede fabricar insulina suficiente o cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su estímulo y se manifiesta con: cansancio, debilidad, apetito excesivo, sed intensa y recurrente, sensación de orinar frecuentemente y pérdida de peso en forma brusca.

El director indicó que a la fecha se tiene un censo de 52 mil 617 pacientes con diabetes de las cuales el 71.6% son mujeres y el 28.4% son hombres; del total únicamente 23 mil 871 se encuentran en control metabólico, es decir con cifras de glucosa en ayunas menor de 130 miligramos por decilitro (Mg/dl).

Pintor Sill detalló que en las unidades de primer nivel de atención se aplica el cuestionario de factores de riesgo de enfermedades crónicas (obesidad, hipertensión y diabetes) a partir de los 20 años, además se proporcionan pláticas de prevención sobre la buena alimentación y actividad física, ya que dijo, son los dos pilares para prevenir y controlar estas enfermedades.

Destacó que las personas que resultan positivas a diabetes se ingresan a tratamiento y se les invita a integrarse a un Grupo de Ayuda Mutua (GAM), para reforzar el apego a las indicaciones médicas y control, asimismo los SSO cuentan con seis Unidades Médicas Especializadas para Enfermedades Crónicas UNEMES E.C, ubicadas en la colonia Volcanes en Oaxaca de Juárez; Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, San Juan Bautista Tuxtepec, Santa Cruz Huatulco y Huajuapan de León, donde personal altamente capacitado brinda tratamientos integrales para un mejor calidad de vida de los pacientes.

Precisó que ante la indicación del secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, se promueve entre la población la importancia de practicar estilos de vida saludables, “la prevención es la mejor herramienta para evitar enfermar, el autocuidado salva vidas” concluyó.