Incidencia del VIH, concentrado en adolescentes de 10 a 18 años: Coesida

+ Inicia el Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida la ‘Jornada de salud de la adolescencia’

OAXACA, OAX., septiembre 9.- Con el fin de promover el desarrollo físico, social y emocional de las y los adolescentes en materia de salud, el Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida (Coesida) inauguró la Jornada de Salud de la Adolescencia en instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 26 de San Felipe del Agua.

Durante el acto protocolario, la directora General del Coesida y del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), Gabriela Velásquez Rosas mencionó ante más de mil doscientos estudiantes, que estas acciones son de suma importancia para la institución a su cargo, ya que en los últimos años los casos de infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se han detectado en adolescentes de entre 10 y 18 años.

Resaltó que ante este panorama, es fundamental acercar los servicios de prevención a la comunidad adolescente, tanto en el ámbito público como privado, esto con el objetivo de abordar temas de educación sexual con la finalidad de que puedan vivir una sexualidad plena, responsable y compartida entre hombres y mujeres, ayudando así a evitar el incremento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), especialmente el VIH.

Durante el evento, la también Responsable del Programa Estatal de VIH/Sida, dio por inaugurado las actividades de inicio del Ciclo Escolar 2019 –2020 de la Institución Educativa.

Finalmente, Velásquez Rosas exhortó al personal docente y administrativo así como al estudiantado, para que inicien el diálogo de la sexualidad en sus hogares ya que es fundamental que se genere una conciencia de la importancia que tiene el ejercicio de una sexualidad responsable; así como adoptar medidas no solo para prevenir la incidencia de las ITS, sino también para evitar embarazos no deseados o ser víctimas de violencia sexual.

Simultáneamente se instalaron módulos y se implementaron sesiones informativas, a fin de sensibilizar y educar a las y los adolescentes sobre la importancia de la prevención del VIH y otras ITS.

Al evento acudió el subdirector del centro educativo, Marcos Tereso Jiménez Ortiz, en representación del director del CBTIS N° 26, Nelson Ortiz Escobar; el director de Prevención y Promoción de la Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca, José Ramón Pintor Sill; la Jefa del Departamento de Servicios Docentes del CBTIS N° 26, Justa Teresa Zárate García.

Así como el responsable del Programa de Fomento a la Salud de los Adolescentes en el CBTIS N° 26, María del Rocío Castillo Ortega; la Jefa de Vinculación con el Sector Productivo, Jaquelina Adela Cruz Colmenares; la Jefa de Planeación, Martha Laura Valdez Carmona; el Jefe de Docentes turno vespertino, Gonzalo Hernández Montesinos y la Jefa del Departamento de Capacitación del Coesida, Consuelo Cacique Sánchez.