Una menor roba la tarjeta de crédito de sus padres para pagar su asesinato en EE.UU.

+ Tras contratar a dos sicarios fue arrestada este lunes en la ciudad de Umatilla, Florida.

ESTADOS UNIDOS, Florida, septiembre 12.- Alyssa Hatcher, de 17 años, fue arrestada este lunes en la ciudad de Umatilla (Florida, EE.UU.) por incitación al asesinato de sus padres, comunicó la Oficina del Sheriff local.

La adolescente robó la tarjeta de crédito de sus padres con ese fin y pagó un poco más de 1.300 dólares a dos personas escogidas para cometer el crimen.

Un amigo y el novio de Hatcher confirmaron a los detectives que planeaba el homicidio y les hablaba de ello.

Asimismo, la joven confesó a los agentes que gastó 100 dólares en cocaína.

Teen Plotting Parents Murder: Alyssa Michelle Hatcher Biography, Wiki, Age, Family, Net Worth, Boyfriend, Instagram, Fast Facts You Need to Know https://t.co/nbt68uuMkb pic.twitter.com/yu5kE2kFEm

— wikiglobals (@wikiglobals) September 11, 2019