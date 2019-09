Despenalizar el aborto es legalizar crimen abominable y horrendo: Iglesia

+ El matrimonio es entre un hombre y una mujer, reitera el arzobispo de Oaxaca, Pedro Vásquez Villalobos y emplaza a la LXIV Legislatura del Estado a definirse si “están a favor o en contra de la vida”

OAXACA, OAX., septiembre 16.- La Iglesia católica fijó postura en Oaxaca sobre el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto durante su tradicional homilía este domingo 15 de septiembre en la Catedral Metropolitana, y reiteró que “la Iglesia católica siempre defenderá el matrimonio entre un hombre y una mujer”.

“Despenalizar el aborto es abrir una puerta para legalizar el crimen más abominable y horrendo, que es asesinar a seres indefensos”, lanzó en un franco reto a las y los diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Estado dominada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Vásquez Villalobos consideró que lo aprobado por las y los diputados del Congreso del Estado de Oaxaca sobre el matrimonio igualitario “no se le debe llamar matrimonio”, ya que es una controversia a discutir en diferentes círculos de personas por mucho tiempo, aunque reconoció que “deberá respetarse la decisión de toda persona sobre su forma de vivir”.

Insistió en que la Iglesia católica “siempre defenderá el matrimonio entre un hombre y una mujer, como lo instituyó Dios”, y emplazó a las y los legisladores oaxaqueños a “decidir si están a favor o en contra del principio fundamental de todos los derechos: la vida”.

“Hoy como nunca la historia registrará nombres y partidos y quedará constancia de su conciencia y apego a la moralidad”, remató.

CRIMEN ABOMINABLE Y HORRENDO

Sobre la despenalización del aborto, el Jefe de la Iglesia católica en Oaxaca insistió en que “es la puerta al crimen más abominable y horrendo, porque implica asesinar a seres humanos indefensos”.

Recordó que el papa Francisco, en un vuelo de su visita a México, en febrero del 2016, dijo que el aborto es un crimen, es echar a uno para salvar al otro, es lo que hace la mafia.

En una de sus más fuertes declaraciones al respecto, monseñor Vásquez Villalobos sostuvo que “el aborto no es problema religioso, sino problema ético e inhumano, donde cuidamos la vida o promovemos la muerte”.

CUIDAR LA VIDA DE LOS NO NACIDOS

El Arzobispo de Oaxaca señaló que bosques y ríos son vida, además de que los animales deben vivir. Entonces vino la interrogante de ¿por qué se permite dar muerte a los que se están formando en el vientre de una mujer y tienen derecho a vivir, por qué no cuidamos la vida de los no nacidos?

“Digamos no al aborto”, exclamó y acusó que se legisla para que los no nacidos no nazcan. Luego se preguntó “qué haremos con los adultos mayores que ya no son productivos, se les buscará una muerte digna y asistida?

ESCANDALIZAN MATANZAS

Vásquez Villalobos señaló que “estamos muy preocupados por tanta inseguridad, por tantas muertes, nos escandalizan las matanzas en diferentes partes del país y Oaxaca, nos horroriza ver, escuchar o leer noticias de cómo acaban con vidas humanas, a sangre fría y sin piedad…

“Nos horroriza que se haga pedacitos el cuerpo de un ser humano que tiene derecho a vivir; se dice que quitarle la vida a un señor, señora o joven, dizque del crimen organizado, es asesinato abominable ¿y el aborto no es asesinato?”, cuestionó.

Siguió: “Creo que es más abominable porque es contra un ser que no puede defenderse, porque según dicho de pensadores e intelectuales todavía no es una persona; es un producto que para nosotros es una vida humana desde el momento de su concepción”.

Asimismo, lanzó un exhorto a las y los diputados a no convertirse en instrumentos al legalizar el delito que clamarán todos los días en su conciencia. Los invitó a ser defensores y protectores de la vida, desde su concepción hasta su criminalidad.

Les dijo que “es momento de actuar y ser de verdad la voz del pueblo”. Refirió haber visitado pueblos y encontrado en sus gentes un gran amor a la vida y gran cuidado a toda mujer que espera el nacimiento de un hijo.

Confió en que las y los legisladores sean “testigos del amor y defensa de la vida que hay que respetar desde el momento de su concepción”, y los llamó a “defender la vida al poder hablar por el que no tiene voz porque no ha nacido”.

También invitó a las y los oaxaqueños a “defender la vida del que no tiene voz porque no ha nacido, del que se está formando en el vientre de una mujer y quiere vivir como vivimos”.

Llamó a católicos y gentes de buena voluntad a “mantenerse vivos, vigilantes y no permitir que se traicione el principio elemental que sustenta todos los derechos y garantías del ser humano, la vida”.

Elevó su oración a Dios para que la luz del espíritu ilumine la mente y corazón de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de tomar la decisión, y que Dios cuide la vida de los que están por nacer.

Pidió que la Virgen María, madre de Dios, cuide a las mujeres que esperan convertirse en madres y no tengan la sensación de asesinar a sus hijos sin traerlos al mundo, como trajo a nuestro salvador.

Apuntó que “Dios quiere que vivamos como hermanos, siendo fraternos, no vivir enemistados, señalando cuanto necesita Oaxaca de vivir la fraternidad, sentirnos hermanos, para no pelearse entre pueblos, ni entre familias”.