Reconoce edil García Jarquín la generosidad de mujer policía

+ Leticia Martínez Pérez asistió a una mujer en condición de calle y con discapacidad en el primer cuadro de la ciudad

OAXACA, OAX., septiembre 19.- Por enaltecer los valores que enarbola la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín entregó un reconocimiento a la policía vial Leticia Martínez Pérez, quien recientemente fue captada en una fotografía que se hizo viral en las redes sociales, ayudando a una mujer en condición de calle y con discapacidad a alimentarse.

En el zócalo de la ciudad, el edil capitalino resaltó el amplio sentido humano de la agente vial que en calles del primer cuadro de la ciudad ayudó a una ciudadana a tomar sus alimentos. “Acciones como estas hablan de la gran calidad humana que tienen los integrantes de nuestras corporaciones de seguridad, este tipo de gestos hacen que la población recupere la confianza en sus instituciones policiales”, dijo.

Acompañado del Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, Aquileo Sánchez Castellanos, y del subdirector de Tránsito y Movilidad, René Ricárdez Limón, García Jarquín mencionó que es necesario fortalecer los valores y la educación que se recibe en casa y aplicarla durante la jornada de trabajo para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

“Lo que nuestra compañera hizo es simplemente poner en práctica la educación que trae de casa, la labor humanitaria y amor por sus semejantes, de lo contrario habría actuado con indiferencia”, manifestó el encargado de la Seguridad Pública en la Verde Antequera, Aquileo Sánchez Castellanos.

Por su parte, el Subdirector de Tránsito y Movilidad, René Ricárdez Limón, resaltó que la corporación cuenta con mujeres y hombres que día a día demuestran una verdadera actitud de atención y servicio a la ciudadanía, brindando apoyo a personas que lo requieran.

Con cinco años de servicio en la corporación, Leticia Martínez Pérez señaló que todos los días trata de cumplir de la mejor manera con su labor de agilizar la circulación vial y dar protección al peatón en las calles de la ciudad capital.

Manifestó que la acción que motivó que recibiera esta distinción fue hecha de corazón. “Yo vi a la señora que no podía tomar sus alimentos y le pregunté si quería que la ayudara, me dijo que sí y lo hice con gusto”, expuso.

“Ni cuenta me di que alguien me tomó fotos, fueron mis mismos compañeros quienes me avisaron que mi fotografía circulaba en las redes sociales”, mencionó y agregó que el reconocimiento recibido de manos del Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín es un aliciente para seguir dando lo mejor en su trabajo y apoyar en todo momento a la ciudadanía.