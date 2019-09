El gobernador Murat se compromete en la ONU a combatir el cambio climático

+ Reitera el compromiso de su gobierno para hacer frente a los retos derivados del calentamiento global

NUEVA YORK, Estados Unidos, septiembre 25.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa realizó la firma de la Declaración de Santa Fe encaminada a definir y ratificar una estrategia frente al cambio climático con acciones que permitan cumplir los compromisos asumidos para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la protección de los recursos naturales de la región, entre otras metas.

En el marco de la Cumbre sobre la Acción Climática 2019 organizada por la ONU en Nueva York y en la que participan líderes mundiales, el Jefe del Poder Ejecutivo signó este acuerdo junto con el Gobernador de Pernambuco, Brasil, Paulo Câmara, y el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, Sergio Humberto Graf Montero

En este acto, Murat Hinojosa reiteró el compromiso de su gobierno para hacer frente a los retos derivados del calentamiento global a fin de contribuir a un futuro más sustentable.

“Oaxaca es el estado más biodiverso en el suelo mexicano, por lo que tiene sentido firmar este acuerdo hacia la Coalición Under2”, afirmó, al tiempo de referirse a esta alianza internacional compuesta por gobiernos subnacionales, cuyo objetivo es mantener el aumento de la temperatura media global muy por debajo de los 2°C.

Para cumplir con el compromiso que establece este acuerdo, derivado de la Coalición del Under2, Oaxaca se compromete a reducir sus emisiones por debajo de las 2 toneladas de dióxido de carbono (tCO2e) per cápita para el año 2050. Esto significa que se reducirá al menos el 58.3 % de las emisiones actuales per cápita teniendo como referencia las 4.8 tCO2e per cápita del año 2013.

Lo anterior se desarrollará generando sinergias a través de programas, acuerdos y convenios para potenciar el bien común, resultado de la instrumentación de las medidas de mitigación, adaptación y capacitación, que coadyuven a mejorar la calidad de vida de la población.

Murat Hinojosa destacó que entre las acciones realizadas por su administración para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, destaca la integración del Comité Estatal de Implementación de la Agenda 2030, a través del cual se establecieron tres Comités de Trabajo: Inclusión Social, Crecimiento Económico y Sustentabilidad Ambiental, en cuyos trabajos participan la sociedad civil, academia y sector productivo.

Asimismo, con la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible (GIZ por sus siglas en alemán), el Gobierno de Oaxaca avanzó en una alianza estratégica para implementar la Agenda 2030 a nivel municipal, lo que permitió que en una primera etapa 10 localidades adoptaran en sus planes de desarrollo el enfoque novedoso de este mecanismo internacional.

También se han instalado 562 Consejos de Desarrollo Social Municipal, que son espacios de diálogo y participación plural e incluyente para la aplicación de esta agenda y se constituyen como instancias de vinculación de los tres órdenes de gobierno, los sectores sociales y el privado.