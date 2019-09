Brinda Orquesta Sinfónica de Oaxaca concierto a infantes: Seculta

OAXACA, OAX, septiembre 27.- Bajo la dirección del maestro Eliseo Martínez García, la Orquesta Sinfónica de Oaxaca brindó dos concierto los días 25 y 26 de septiembre a infantes y personal docente de los Colegios Eugenio Cuevas Castañeda, Stanley Hall y a la escuela Francisco J. Mújica en el Teatro Juárez, así lo informó la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta).

Más de dos centenares entre alumnas y alumnos, así como docentes de dichos centros educativos, disfrutaron de la presentación de la agrupación musical que depende de la Seculta, los cuales tocaron melodías de música clásica cada día de sus presentaciones; en la que tuvieron como director invitado el maestro Rodolfo Gómez Cruz.

Los conciertos iniciaron con la obertura de Guillermo Tell de Gioachino Rossini, después bajo la narración de Rodolfo Casal, se escuchó Guía Orquestal para Jóvenes de Benjamín Britten.

Posteriormente, la Máquina de Escribir de Leroy Anderson con el solista Víctor Hugo Ruiz Martínez; continuando con el humor documentado de Leroy Anderson, los integrantes de la OSO interpretaron El Vals del Gato, donde todos los presentes se imaginaron el bailar de dicho minino.

La Orquesta Sinfónica de Oaxaca deleitó a los infantes con un compilado de tres melodías de películas espectaculares con arreglos de Jay Bocook, como: The Batman Theme (tema de Batman) con música de Danny Elfman; The John Dunbar Theme-Dances with Wolves (Danza con lobos) de John Barry y para terminar esta terna, se escuchó Robin Hood: Prince of Thieves (Robín Hood: Príncipe de los ladrones) de Michael Kamen.

Finalmente, para concluir con esta cita musical, escucharon el Submarino Amarillo de Lennon/Mc Cartney con arreglos de Richard Hayman.

La Seculta informó que estos dos conciertos dirigidos al público infantil tienen como objetivo promover, fomentar y difundir las expresiones artísticas como elemento fundamental del desarrollo social y humano de las niñas y niños en su formación educativa; así como la inclusión artística al mundo de la música de una manera divertida y educativa.