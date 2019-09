El huracán Lorenzo ya es el más poderoso en los últimos 30 años en el Atlántico tropical

+ A las 21:00 horas (GMT), el huracán Lorenzo pasaba por el Atlántico con vientos de hasta 140 kilómetros por hora.

ESTADOS UNIDOS, septiembre 27.- El huracán Lorenzo ha tomado fuerza este jueves y ya es categoría cuatro, convirtiéndose en el más poderoso en los últimos 30 años en el Atlántico tropical, según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

“Si bien su clasificación exacta se determinará más adelante, Lorenzo es uno de los huracanes más grandes y poderosos registrados para el centro Atlántico tropical”, señaló el Centro estadounidense, agregando que el último huracán comparable en la zona fue Gabrielle en 1989.

Very happy that #Lorenzo is turning out to sea- that is a beastly hurricane. You won’t find anything comparable in that part of the basin for strength and size except for Gabrielle 1989, and that was several degrees west. pic.twitter.com/YMeETd334n

