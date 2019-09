Se pronuncia Yalitza Aparicio a favor de la despenalización del aborto en Oaxaca

+ La actriz Yalitza Aparicio se pronunció por la despenalización del aborto en Oaxaca y criticó el abandono parental de los hombres

MÉRIDA, Yucatán, septiembre 27.- Yalitza Aparicio se pronunció acerca de la despenalización del aborto en su natal Oaxaca, aseverando que la decisión que tomó el Congreso es “el reconocimiento a los derechos” de las mujeres.

De visita en Mérida, Yucatán, la actriz mexicana participa de la Cumbre de Mujeres Líderes Latinoamericanas, donde respaldó la decisión que permite la interrupción legal del embarazo en Oaxaca, la segunda entidad a nivel nacional en avalarla.

En ese orden de ideas, la protagonista de ‘Roma’ hizo referencia a aquellos padres ausentes que se pronuncian en contra del reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres.

“Luego volteo a ver a las mujeres que son madres solteras, que solas sacan adelante a sus hijos y creo que no es justo que hombres que han dejado sin un apoyo económico a sus hijos que los han abandonado, que han optado por negarlos, digan que no es un justo un aborto cuando ellos no apoyan a sus mujeres, siento que es un asunto de doble cara”

Yalitza Aparicio