Pautas en Salud, para levantar la Emergencia Nacional

Para enfrentar la Emergencia Nacional en el Sector Salud, ya se apresuran pautas y una de ellas es la aprobación a las reformas que fijarán otras normativas a la llamada alimentación chatarra.

Sectores de Médicos plantean por su parte, cambios importantes al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), que sustituye al Seguro Popular. Las reformas a la Ley General de Salud, enfrentan en el caso de la comida chatarra, a tres graves padecimientos: los cardiacos, la diabetes y la obesidad.

Otros más se les derivan. También en ese caso, se enfrentan en lo utilitario y mercantil, a las empresas privadas opositoras a esas normativas y que quieren seguir con su oferta chatarra, cercenando parte de la vida del mexicano.

Todo ese sistema, en deterioro desde hace 40 años, fue parte de la arrebatiña. En el Segundo Coloquio de Salud y Sociedad de Nuevo León, realizado el pasado 20 de septiembre, se destacó, por ejemplo, el caso del Seguro Popular “promotor del aumento de prestadores privados de Salud convirtiendo la Salud en mercancía y privatizándola…”. Más de siete mil millones se perdieron en 10 años, de acuerdo a datos, enfatizados en ese coloquio, de la Auditoría Superior de la Federación.

Todo el aparato que da atención vital al ciudadano, fue entregado en crisis. Fue un negociazo de más de cuatro décadas en las que gobernaron priístas y panistas. El rejuego de los medicamentos, mencionado a diario en los medios, las demandas de sectores que carecen de atención, la carencia de medicinas especializadas, la falta de médicos, entre otras, son parte del clamor cotidiano.

EL INSABI PUEDE ATENDER A 70 MILLONES DE MEXICANOS: ALFREDO RUSTRIÁN

En una ponencia que analiza el deterioro en la salud que vive el país y sus posibles soluciones y que fue presentada en Monterrey el 20 de septiembre por el Subdirector del ISSSTE en el Hospital de Toluca, médico Alfredo Rustrián Azamar, se hace un recordatorio del Manifiesto de Monterrey del 16 de marzo de este año, en el que el sector profesional de la medicina, ya en plena participación en la defensa de la salud, lanza una serie de propuestas al nuevo gobierno.

El plantea algunas en su documento de seis páginas que fue publicado la última semana de septiembre en la revista Tribuna Comunista número 354 ( páginas 78, 79 y 80). Al insistir en el Seguro Popular dice que de 12 mil 643 eventos en salud, ese instrumento solo cubría ¡2 mil 102! y se nutria de las aportaciones federales, las estatales y las que pagaba el paciente, “…esto dio origen a fraudes y falta de transparencia de estos recursos”.

La creación del INSABI, cuyo decreto de publicación ya está en la Cámara de diputados, subsanaría la situación de alrededor de 70 millones de mexicanos que carecen de seguridad social con atención y medicamentos gratuitos, sostiene. De acuerdo a datos oficiales.

LA REVOLUCIÓN DE LAS BATAS BLANCAS 50 AÑOS DESPUÉS. EL ABORTO NO ES DELITO.

Miembro de la Asociación Pro Salud Maternal, Rustrián Azamar ha sido un defensor permanente de la lucha de las mujeres por defender el derecho sobre su cuerpo. Abortar no es delito, ha sostenido y en ciudades donde no se penaliza, como en la CDMX. no ha muerto ninguna mujer Pero ha sido también un importante defensor de los derechos de los médicos, participante en aquellos movimientos de hace cinco décadas, lo que lo llevó a escribir su libro La Revolución de las Batas Blancas 50 años después. (2016) con un título que es cíclico (40 años después en 2004) y publicado por el propio autor. Al respecto, en su ponencia sobre el INSABI, advierte que los profesionales de la medicina deben de ser unificados en salarios y prestaciones, al realizarse el cambio de jurisdicciones sanitarias a distritos de salud, ya que según las reformas no se han homogeneizado.

El INSABI, añade, como instituto descentralizado del federal, tendrá presupuesto propio, aunque no tiene todas las funciones, como las de investigación, que concentra la Secretaria de Salud. Hace propuestas sobre cambios fundamentales en la actual Subsecretaría de Prevención y Promoción de Salud y en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para adecuarse a los nombres y funciones de la 4T.

Estas pueden analizarse en la publicación de Tribuna Comunista. Finalmente se apega al Manifiesto de Monterrey del mes de marzo para luchar contra la mercantilización de la salud y la farmafia. “Esperamos que ese manifiesto se haga realidad”, finaliza.

