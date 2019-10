Sótera Cruz, estudiante del Cobao y promesa de la actuación

OAXACA, OAX, octubre 1.- Sótera Soledad Cruz Rodríguez es alumna de primer semestre del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) plantel 02 El Espinal, también es la protagonista de la película “El ombligo de Gue´dani”, misma que se estrenará el próximo 4 de octubre en las principales salas de cine del país.

Con tan solo 15 años de edad, Sótera ha participado en dos filmes, a los 11 años debutó en el largometraje “Guie’Xhuba”, el cual se filmó en su natal Juchitán; un año después obtuvo el papel estelar de “El ombligo de Gue´dani”, que cuenta la historia de una niña indígena zapoteca que emigra a la capital del país para trabajar con una familia privilegiada, sin embargo el choque cultural es un gran problema para la protagonista.

Inquieta, sonriente y muy orgullosa cuenta que además de la actuación le apasiona escribir poesía y cantar rap. “Desde muy pequeña me gustó el mundo del arte, me gustaba participar en todos los concurso que se realizaban en mi comunidad, me encanta la poesía, pues es mi pasatiempo favorito”, mencionó la joven actriz.

“Ser estudiante del plantel 02 El Espinal me ha aportado las herramientas necesarias para adquirir más conocimientos en el área académica, es muy importante continuar estudiando porque nunca dejas de aprender, es un orgullo ser oaxaqueña y formar parte de la familia Cobao”, aseguró.

El próximo 4 de octubre se podrá disfrutar de la cinta en las principales salas de cine del país, por lo que Sótera Soledad hace una atenta invitación a todas y todos los oaxaqueños para que acudan a ver la película y así apoyen al cine que se produce en el país.

“El ombligo de Gue´dani” es una película del director, productor y guionista Xavi Sala, el elenco está conformado por Sótera Cruz, Érika López, Majo Alfaroh, Yuriria del Valle y Juan Ríos.