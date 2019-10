55 aniversario de Radio Universidad

Si alguien me propusiera que expresara en tres palabras el significado de Radio Universidad, diría: Espacio de Libertad.

La radio da sentido al lema de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca: “Ciencia, Arte, Libertad”.

Y es desde los micrófonos de la emisora universitaria donde se ha tejido este concepto de libertad a partir de las voces y de los reclamos de una sociedad pujante e insubordinada, como es la sociedad oaxaqueña.

La Radio Universidad ha sido la voz de Oaxaca en estos 55 años. Sin vanagloria, pero también sin falsa modestia, no se podría entender la historia de Oaxaca sin el papel de Radio Universidad.

No podríamos entender la protesta social y el empuje de los cambios sociales y culturales sin esta emisora universitaria.

Tribuna de la libertad de expresión, la radio con el tiempo ha abierto sus micrófonos a la pluralidad de voces: mujeres, pueblos originarios, discapacitados, niñas y niños.

Hoy la libertad no se puede entender sin la pluralidad, la diversidad, y la multiculturalidad de las voces. No podemos hablar de la libertad si no abordamos en la radio los temas emergentes: feminismos, defensa de los territorios, autodeterminación indígena, políticas de la diferencia y la autonomía, la sexualidad.

Tenemos que entender que se viven nuevos tiempos. Y en estos nuevos tiempos Radio Universidad tiene un reto enorme, renovarse, adaptarse a los cambios.

Hoy cumplimos 55 años y estamos en esta encrucijada histórica: la Cuarta Transformación y sus desafíos. La historia, como dice Galio Bermúdez, nos ha alcanzado con la más contundente de las verdades: no hay atajos.

Hoy estamos aquí para dar testimonio de nuestra esperanza. Hoy, en estos 55 años, quiero agradecer a todas las personas que han hecho la radio, en el pasado y en el presente.

Gracias a quienes estuvieron y ahora están. Gracias a los trabajadores y trabajadoras, a todo el personal, y a los colaboradores, todas y todos, a quienes ponen su granito de arena porque esta radio brille como un sol.

Gracias a los que han alumbrado también en la noche obscura, como un relámpago. La radio la construimos en comunidad. Salud!

*Palabras pronunciadas por el Director de Radio Universidad en el brindis del viernes 4 de octubre de 2019