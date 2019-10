No como quisiéramos, pero reparan templos dañados por sismos: Arzobispo

+ El Jefe de la Iglesia católica en Oaxaca, Pedro Vásquez Villalobos, reconoce que el INAH atiende un buen número de templos afectados por los sismos de 2017, de los cuales algunos han reabierto sus puertas

OAXACA, OAX., octubre 6.- No como quisiéramos, ni como los pueblos quisieran, pero templos dañados por los sismos del año 2017, están siendo atendidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia—INAH—afirmó en entrevista, el Arzobispo de Oaxaca, Pedro Vásquez Villalobos.

¿Porque como quisieran?

Porque quisiéramos que en todos los templos estuvieran interviniendo, pero están trabajando en forma muy lenta y al paso que puedan o lo quieran hacer, respondió el Arzobispo.

Reconoció que se está trabajando en buen número de templos, indicando que unos ya fueron terminados y se han abierto al culto, otros los van iniciando, algunos mas van a la mitad, casi ya los terminan y se está trabajando.

¿Cuántos templos fueron los dañados?

El número exacto de los afectados en la Arquidiócesis, dijo no tenerlo por el momento, pero indicó haber escuchado que eran mas de 500, señaló que en ese número de templos se encuentra la Catedral, que resultó bastante dañada.

La inversión para realización de estos trabajos, está siendo aportada por el gobierno federal a través del INAH, señaló el jerarca de la iglesia católica en Oaxaca.

¿Y la aportación de la iglesia?

La iglesia no aporta, los pueblos quisieran aportar, muchos han aportado para restauración de algunos templos, pero en ocasiones, el INAH los detiene, no permite que intervengan, argumentando que se necesitan especialistas para la reconstrucción de iglesias y edificios históricos, no cualquiera puede meter la mano, dijo el entrevistado.

¿Se cayeron algunos templos?

Algunos se cayeron, en varios templos se derrumbaron los techos, en otros se cayeron las torres, muchos se dañaron, se agrietaron, pero se ha estado trabajando, terminó informando el Arzobispo de Antequera Oaxaca, Pedro Vásquez Villalobos.