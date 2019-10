Aprueba Senado de la República renuncia del ministro Eduardo Medina Mora

+ El PAN pide que el presidente Andrés Manuel López Obrador diga cuáles fueron las “causas graves” que consideró para conceder la solicitud

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8.- El Senado de la República aprobó con 111 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones la renuncia de Eduardo Medina Mora al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del PAN; así como Samuel Alejandro García Sepúlveda e Indira Kempis Martínez, de Movimiento Ciudadano, fueron los tres legisladores que votaron en contra.

Previamente al abrir la ronda de posicionamientos, el panista Gustavo Madero expuso que sin duda el hecho de la renuncia de un ministro de la SCJN era un suceso de gran trascendencia y urgió a que el presidente Andrés Manuel López Obrador diga cuáles fueron las causas graves que consideró para conceder la solicitud de Eduardo Medina Mora.

“¿Y qué debemos hacer nosotros en consecuencia? Yo no quisiera que nos atrapáramos en el debate del personaje, que además hay que decirlo, ha sido polémico antes, durante y después de su ejercicio, pero no creo que sea el tema”, dijo.

Agregó que “el tema que a mí me preocupa mucho es el procedimiento. Actuar, primero, filtraciones, trascendidos, juicios sumarios, renuncia, se acepta la renuncia y se da carpetazo. Si eso llega a suceder sería completar el ciclo de impunidad que nos hemos comprometido todos a combatir”.

“Yo que quisiera que nos preguntáramos es qué nos imaginamos que motivó el tercer párrafo del artículo 98 para ponerlo en la Constitución, qué nos imaginamos que pudo haber sucedido para establecer un requisito tan imperativo, utilizando el término “solamente”.

“Y yo me pregunto si no es para estos casos, cuando hubiese algún amago, alguna amenaza y te intercambien una renuncia a cambio de un silencio, a cambio de una impunidad”, abundó.

En tanto, Martí Batres, de Morena, dijo que su voto era a favor de que se aprobara la renuncia de Medina Mora para que las conocidas denuncias en su contra siguieran su ruta formal. “Dichas denuncias sí son suficientemente claras para normar nuestro juicio a favor de aprobar la renuncia del ministro Medina Mora. Si lo que queremos es facilitar la justicia lo que tenemos que hacer es ayudar aprobando la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora y cumpliendo así con la Constitución”.

En este momento se aprueba en el Senado la renuncia del ministro de la Corte Eduardo Medina Mora. pic.twitter.com/VcA1cfGBss — Martí Batres (@martibatres) October 8, 2019

Germán Martínez Cázares, también de la bancada de Morena, criticó el silencio con el que se fue Medina Mora.

“Yo sí creo que no hay argumento para una renuncia silenciosa. Si se renuncia se tiene que decir por qué y asumir las consecuencias, pero si no este órgano no puede estar atrapado en la parálisis para sustituir al ministro en el silencio del ministro dimitente”, subrayó.

No obstante, negó que con este hecho se abriera un ciclo de impunidad porque la renuncia no había sido apalabrada.

Xóchitl Gálvez, del PAN, dejó en claro que el derecho a renunciar lo tiene cualquier persona, pero expresó que su inquietud era en torno a un tuit de Santiago Nieto que señala que “para analizar la información de transferencias financieras de un ministro, se actuará conforme a derecho, mi reconocimiento perenne al Poder Judicial de la Federación, los hechos de una persona no trascienden a la institución”.

“Yo estoy de acuerdo que la corrupción la debemos de combatir con apego al Estado de derecho, el Senado está obligado a conocer los motivos de la renuncia del ministro Medina Mora; no estamos diciendo que no se vaya, sí queremos saber por qué renunció y que no se abra la puerta a suspicacias que puedan dar paso a un indulto anticipado o a una condena anticipada”, mencionó la senadora.

Pidió que el caso se maneje con transparencia. “Yo tengo que ser muy franca, que mi mayor preocupación es que al final se arreglen de esta manera los asuntos, y no vayamos de fondo a lo que es el combate a la corrupción”.

Al respecto, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, atajó: “un ministro sólo puede renunciar por causa grave… no es el hecho de que el presidente de la República la califique o el Senado de la República la califique. El establecimiento de causa grave era como un mecanismo de protección al ministro de la Corte para que no le pidieran renunciara por causas simples o por motivaciones políticas”.

“En este caso me parece claro que el ministro Medina Mora no puede ser en esta cámara enjuiciado, yo no tengo nada en favor de él pero tampoco en contra, soy enemigo de acudir a linchamientos mediáticos… ha llegado el momento de aceptar la renuncia del ministro”, añadió.

Por su parte, el morenista Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia, indicó que si bien la dimisión de Medina Mora es un hecho extraordinario y preocupante para la estabilidad de las instituciones, “el que presentó su renuncia es el que está tomando una decisión que en estricto sentido se debe respetar”.

“¿Qué habrá pasado por la mente del licenciado Medina Mora para tomar una decisión? Él lo sabe y él tendrá que afrontar su condición histórica, su enfrentamiento a la realidad que lo obliga a tomar una decisión de esta magnitud”, dijo.

Sostuvo que el Senado no debía ser un obstáculo en una determinación que el ahora exministro había tomado y dejó claro que no existiría un pacto de impunidad. “No es a cambio de protección ni de una prebenda que haya negociado este gobierno”.

“La respuesta a las interrogantes es una responsabilidad personal de él, si tiene cuentas que enfrentar con la justicia será una responsabilidad de las autoridades e instancias correspondientes”, indicó.

