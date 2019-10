Desmantela FGEO banda de robo de autotransporte

+ En el lugar fueron detenidas 12 personas, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, al igual que los vehículos y objetos asegurados.

OAXACA. OAX, octubre 11- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), logró asegurar un camión de carga tipo torton con caja cerrada con reporte de robo, localizado en el interior de una bodega en la colonia Lomas del Santo, municipio de San Agustín de las Juntas, así como la detención de 12 masculinos, señalados como probables miembros de una banda de robo de autotransporte.

Luego de que se recibiera la denuncia del servicio C-4, referente al robo de un camión cargado con 18 toneladas de detergente, la FGEO -a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI)- realizó un operativo de búsqueda y localización en coordinación con elementos de la Policía Estatal en diferentes puntos de la región de Valles Centrales.

Mientras realizaban recorridos de vigilancia, agentes de la AEI se percataron que varias personas del sexo masculino salían de una bodega ubicada en la colonia Lomas del Santo, municipio de San Agustín de las Juntas, por lo cual inspeccionaron el sitio y localizaron el automotor robado, además de detener en flagrancia a los probables responsables.

En el lugar fueron aprehendidos S. A. R. F., D. R. R., D. P. G. C., J. P. J., J. L. G. V., O. J. C., M. A. R. B., B. R. A., C. F. O., R. P. C., C. F. V. S. y O. C. M., quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

Asimismo, se aseguró un vehículo tipo vagoneta marca Volkswagen Tiguan, con placas de la Ciudad de México, así como un inhibidor de señal de 6 puntas.

La Fiscalía General reitera en los hechos su compromiso de aplicar todo el peso de la ley en contra de quienes cometen estos delitos en el estado de Oaxaca.