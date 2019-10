Esta es la sentencia contra Aguayo, en la que lo condenan a pagar 10 mdp por “daño moral” a Moreira

+ Moreira demandó a Aguayo luego de que el académico escribiera que el político “desprende [un] hedor corrupto”.

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14.- El académico Sergio Aguayo perdió un nuevo ‘round’ en la batalla judicial que mantiene contra el ex gobernador, Humberto Moreira, quien lo demandó por un presunto “daño moral”.

Magistrados de la sexta sala civil revocaron la sentencia que ya había ganado Aguayo y la dieron la razón a Moreira, según parte del fallo de la sentencia que puede leerse al final de esta nota.

La sentencia concluye que Aguayo “ha causado daño moral a la parte actora Humberto Moreira Valdés, afectando su honor“, por lo que se le condena a la “publicación o divulgación de la sentencia condenatoria a su costa, en los diarios Reforma y el Siglo de Torreón, y twitter personal del demandado Sergio Aguayo Quezada, al ser en dichos medios y formatos donde se difundieron los hechos y opiniones que constituyeron la afectación al patrimonio moral del actor…”. Así mismo, se condena al demandado a pagar a Moreira 10 millones de pesos “por concepto de daños punitivos”, además del pago de “gastos y costas (los gastos que se deben pagar en un proceso judicial) generados” al ex dirigente del PRI, los cuales no se especifican.

En junio de 2016, Moreira demandó al académico, argumentando que una de sus columnas había dañado su honor, por lo que desde entonces le exigía el pago de 10 millones de pesos para restañar sus “sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación”. La demanda se remonta al 20 de enero de 2016, cuando Aguayo publicó una columna en Reforma y otros diarios. En ese momento Moreira estaba encarcelado en España y el académico comentó que “es un político que desprende [un] hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.

El propio Aguayo y su abogado adelantaron desde el pasado viernes que interpondrán una demanda de amparo contra la decisión de la sexta sala.

Además, el doctor publicó en su cuenta de Twitter:

Sigue saliendo evidencia. Rubén Moreira hizo notario al hermano del Magistrado Francisco Huber Olea, que me acaba de condenar al pago de 10 millones a Humberto Morerira. El tráfico de influencias a todo lo que da. https://t.co/Vji0Dm8JBs — Sergio Aguayo (@sergioaguayo) October 13, 2019

En la mesa política de #AristeguiEnVivo, Aguayo comentó que el gobierno de Coahuila le entregó una notaría al hermano de Francisco Huber Olea, uno de los tres magistrados que lo condenó al pago de 10 millones de pesos.

“Quienes quieren ocultar información demandan a académicos y periodistas como una forma de desgastarlos, intimidarlos y evitar que investiguemos”, aseveró Aguayo.

Por ello consideró que se trata de una “acción concertada del poder judicial de la Ciudad de México en mi contra y a favor de Moreira“.

Su abogado, Héctor Beristain, refirió que el comentario por el que Moreira demandó a Aguayo se dio mientras el político estaba detenido y “había presunción de culpabilidad muy alta“.

La periodista Ana Lilia Pérez lamentó este tipo de demandas que “no tienen otra finalidad más que desgastar al periodista e inhibir su trabajo profesional“.

La doctora Denise Dresser señaló que “el uso del poder judicial para intimidar a periodistas o analistas no es nuevo y sigue siendo perverso”; mencionó que el “poder busca intimidar y mandar un mensaje: lo hacemos con Sergio Aguayo y lo podemos hacer con cualquiera“.

El historiador Lorenzo Meyer agregó que no duda que el caso lo lleven a la Suprema Corte, “como cuando me demandó Carlos Marín”, y “a mí me gustaría ver a Aguayo devolverle el golpe” ante estas “estúpidas acusaciones que se le hacen a Sergio”.

