Volver al Tule centro turístico y pueblo mágico, propone Daniel Bautista

+ El atractivo cuenta con el milenario Sabino o Ahuehuete, reconocido a nivel mundial

OAXACA, OAX., octubre 15. Santa María del Tule, debe ser un centro turístico y además considerarse como pueblo mágico, por el hecho de contar con un árbol, reconocido a nivel mundial, afirma Daniel Bautista Hernández, nativo del lugar.

Esta comunidad debería reconocerse como la capital del mundo, por contar con el árbol mas milenario, de sorprendente circunferencia, de ahí la apreciación de que él que no vaya a conocer el árbol, no vino a este mundo.

Dijo en entrevista que hace aproximadamente unos 400 años, ese lugar estaba lleno de pantanos y crecía mucho el tule, hierba larga que nacía en los arroyos y a orillas de un río, todo estaba empantanado y las gentes que vivieron en aquel entonces y conocieron la situación, le pusieron la tierra del tule.

Señala haber tenido la fortuna de haber crecido el sabino, el milenario árbol; con el tiempo desaparecieron los pantanos y la población fue ganando terreno al río, a los arroyos, ante la necesidad de buscar donde vivir.

Tenemos el grave problema—dijo—que han estado manejando los científicos, acerca de la curación del árbol, porque el día que muera, se acabó El Tule, porque se carece de fuentes de trabajo.

El pueblo vive del turismo, hay mercados instalados en la época de gobierno de Heladio Ramírez López, quien ordenó se planearan y se construyeran, dijo Bautista Hernández.

También se atendió la carretera con árboles en el centro y el Gobernador José Murat, apoyó el arreglo de la entrada, los arcos, las fuentes, el adoquinado y los jardines.

Dijo el entrevistado que al árbol siempre hay que estarlo vigilando, lo principal hay que limpiarlo de cáscaras, que aparecen en la corteza de sus diversas pendientes.

Las autoridades no le dan importancia pese a publicaciones y el día que se acabe y desaparezca, no habrá de donde, puesto que el pueblo se acostumbró a vivir del turismo.

En diversos lugares, se encuentran puestos de comida, donde generalmente elaboran y ofrecen las tradicionales empanadas, porque a El Tule, se va a comer.

En forma continua, arriban camiones con grupos diversos de turistas, la venta de artesanías es mucho mejor y mas redituable que en cualquier otro lugar; para el cuidado del sabino o ahuehuete, hay un comité integrado con gentes del pueblo.

¿Una sequía, no dañará al árbol?

No, porque se tiene un riego especial, aparte pasa una cuenca en el subsuelo que beneficia al árbol, no le falta humedad, no le falta nada; el nivel de vida de los pobladores ha mejorado, al contar con los servicios elementales como drenaje, agua, luz.

Las calles están arregladas, todo se hizo desde la época del Gobernador Heladio Ramírez, después con Diódoro Carrasco, se asfaltaron las calles, se cuenta con una agencia del Ministerio Público.

Aparte, El Retiro, es un fraccionamiento de los mas bonitos de los muchos que hay en Oaxaca, afirmó Daniel Bautista.

Reconoció que el campo ya no es fuente de producción, son contadas las personas que lo trabajan y lo que se produce ya no deja ni para comer; la gente compra las tortillas, ya no va al molino, todo le llega; están las fruterías y verdurías, todo se ha modernizado, ya no se ven vacas, no se ve nada, también falta la mano de obra que se ha ido a otros lugares.

Algunas tierras se trabajan, pero no comercialmente, antes tenían un valor, la gente compraba maíz, frijol, sin tener que concurrir a los mercados, sabían quienes cosechaban y podían vender calabazas y demás.

En la actualidad, en la comunidad de Santa María El Tule, habitan muchos turistas, particularmente jubilados, para llegar a este lugar, hay muchos medios de transporte de la ciudad capital de Oaxaca de Juárez, en 10 o 15 minutos, máximo, está usted observando el milenario árbol, finalizó Daniel Bautista.