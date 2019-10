Tras 26 años de cacicazgo sindical, Carlos Romero Deschamps renuncia al STPRM

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 17.- Dos meses y medio después de que el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Antonio Romero Deschamps, se despidió de sus agremiados, en el marco de la pospuesta negociación del contrato colectivo de trabajo, hoy, 16 de octubre de 2019 renunció a su cargo como líder del sindicato de Pemex.

Alrededor de las 10:30 de la mañana, Romero Deschamps se reunió con el Comité Ejecutivo General del STPRM en la sede ubicada en la calle Zaragoza, número 15, en la colonia Guerrero. Las puertas del enorme edificio de cinco pisos, que rompe con la variedad de la zona, fueron cerradas ante la presencia de los medios de comunicación.

La expectativa fue creciendo conforme pasaban los minutos. Se esperaba una gran manifestación, pero sólo unos cuántos jubilados se presentaron a manifestarse y exigir justicia ante las múltiples demandas y después de 26 años de cacicazgo sindical, así como la advertencia hecha la víspera por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

También se reunió con los 36 secretarios seccionales, con quienes estarían acordando también su eventual salida.

Asimismo, trascendió que el sustituto será el diputado federal del PRI por Veracruz, Manuel Limón Hernández, quien de 1995 a 1996 fue secretario del Consejo Nacional de Vigilancia del Comité Ejecutivo General (CEG) del STPRM. De 1997 a 2007 fue el presidente de dicha comisión y de 20017 a 2018 fue secretario tesorero del CEG. También fue dirigente de la sección 10 d el sindicato en Minatitlán, Veracruz.

Limón Hernández tiene 73 años de edad y, antes de sustituir a Romero Deschamps, fue secretario del Interior de Actas y Acuerdos, donde representó al sindicato frente a Pemex, sus filiales y empresas.

En la edición de Proceso, número 2231, se publicó el reportaje titulado: “Romero Deschamps se está despidiendo con un nuevo engaño a los petroleros, en el que, en medio de la firma del contrato colectivo de trabajo 2019-2021, se filtraron videos en el que “agradece a su gente que haya formado parte de la comisión negociadora”.

El jueves 1 de agosto de 2019, cuando les informó sobre los logros y alcances del CCT actual, no les precisó que su contenido era prácticamente el mismo que el negociado en 2017 con Pemex. La única novedad fue que, en el CCT, del cual Proceso tiene copia, se eliminó la controvertida cláusula 251 bis, mediante la cual se les entregaban 188 millones 746 mil 800 pesos a 73 miembros del CEG del STPRM.

La cláusula 251 señalaba que el patrón deberá pagar salarios, prestaciones y comisión sindical foráneos a 73 funcionarios del Comité Ejecutivo General -entre ellos asesores y los miembros del Comité General de Vigilancia- y 90 integrantes de las comisiones nacionales mixtas, así como a 158 comisionados nacionales y 12 comisionados adscritos directamente a las órdenes del secretario general, entre otros. El informe que elaboró el sindicato sólo indica de manera escueta que “se ajustó el alcance de los conceptos de pago a funcionarios”.

Ese mismo 1 de agosto, la Sección 34 del STPRM difundió un video en el que Romero Deschamps expresa de manera literal que: “Yo quisiera decirles que, independientemente de que me muera ahorita o no sé cuándo, o que termine mi periodo como secretario general, que el que venga encuentre la unidad que hemos construido todos alrededor de nuestra organización. Eso no tiene valor; eso pesa más que todo el dinero del mundo, porque eso hará que consecuentemente las futuras generaciones tengan esa herramienta que tenemos hoy gracias a ustedes. Les diré que a pesar de los nubarrones que hubo no hay una cláusula que afecte a los trabajadores petroleros”.

Ahí, agradeció al ahora su sucesor, Limón Hernández, por ser parte de la Comisión Revisora del CCT, presidida entonces por el secretario del Interior, Actas y Acuerdos del STPRM, Fernando Navarrete, y el presidente de la Comisión General de Vigilancia, Luis Ricardo Aldana Prieto, entre otros.

Este miércoles 16 de octubre, Romero Deschamps dejó al STPRM de manera hermética, sin declaraciones y solo con la promesa de difundir un comunicado para informar sobre su renuncia, el cual, hasta el cierre de esta información, no ha sido difundido.

